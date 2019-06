Mono arruina la foto de unas vacaciones familiares con gesto obsceno

LEA TAMBIÉN

Una familia de Australia eligió como destino para vacacionar a Bali, en Indonesia. El Bosque de Monos de Ubud estuvo entre los sitios turísticos que visitaron los Hicks.

El Bosque de Ubud es una reserva natural en donde el principal atractivo son los monos que viven libres por las 27 hectáreas de selva tropical del lugar y que interactúan con los visitantes. El sitio web recomienda a los visitantes no tener ningún contacto físico con los monos o alimentarlos con comida de fuera del recito o con bocadillos para humanos.



"En general, los monos no se acercan a las personas si estas no traen bananas o cualquier otro tipo de comida. Si desea interactuar o alimentar a los primates, hágalo con cuidado. Si usted ofrece bananas o comida a los monos y estos se acercan a recibirla, no intente agarrarlos", advierte el portal.



En medio de su experiencia en esta reserva, los Hicks se encontraron con un mono que estuvo dispuesto a acercarse a ellos. En un momento del recorrido les pareció una buena idea sacarse una foto familiar en la que se aprecie la naturaleza y, por supuesto, los monos.

En una de las imágenes que aparece el mono, este saca el dedo del medio haciendo un gesto obsceno. Foto: Cuenta de Facebook de Judy Hicks



De acuerdo con información del medio británico Daily Mail, un guía se ofreció a tomar una fotografía, pero mientras lo hacía apareció un mono que se paró frente a la cámara. En un inicio, los integrantes de la familia no se dieron cuenta de lo que el mono hizo, fue después cuando observaban las imágenes que notaron que el animal hizo un gesto obsceno en una de ellas.



La familia viajó el diciembre del 2018, pero no fue hasta inicios de junio que Judy, la madre, decidió compartir las imágenes en sus redes sociales. "La publiqué en mis cuentas de Facebook e Instagram y toda mi familia y mis amigos pensaron que era muy divertida", dice la mujer citada por el medio.

Para ella, toda la experiencia en Bali fue maravillosa, pero "la foto es algo que podemos mirar y siempre recordaremos", aseguró. Añadió además que el destino es un lugar hermoso "no podemos esperar para regresar algún día", aseguró.