El mono ardilla es víctima del tráfico

El mono ardilla es uno de los animales más traficados en el Ecuador. Esta especie representa casi el 40% de los primates retenidos en el país. Sus características han influenciado para que las personas los atrapen con el fin de comercializarlos o tenerlos como mascotas.

Stella de la Torre, profesora e Investigadora del Colegio de Ciencias Biológicas y Ambientales de la Universidad San Francisco de Quito, explica que la problemática se relaciona con la historia de vida de estos monos. Por lo general, viven en grupos que van desde los 20 hasta los 100 individuos, por lo que son muy visibles para quienes desean atraparlos.



Además, son conocidos por ser más resistentes a los disturbios o daños en sus hábitats. Esto provoca que todavía estén presentes en los bosques medianamente alterados.



La especialista en primates dice que su presencia en el mercado ilegal no responde a una preferencia de las personas por vender o tener a este animal en sus casas, sino que sus particularidades los hacen más fáciles de obtener.



El mono ardilla también es más resistente que otras especies a las situaciones de estrés. Esto hace que logre aguantar los largos trayectos que deben recorrer cuando son capturados y después trasladados a otras regiones del país.



Aunque este animal habita en la Amazonía, muchas veces es retenido en casas en ciudades como Quito y Guayaquil. En el Zoológico de Quito en Guayllabamba, por ejemplo, se reciben entre dos y tres monos de este tipo cada año, víctimas del tráfico o tenencia ilegal.



Martín Bustamante, director de este centro, explica que entre los animales que llegan después de ser rescatados o retenidos, esta es la especie más común entre los primates. Su rehabilitación, dice, es un proceso complejo.



El tráfico y tenencia ilegal puede provocar graves consecuencias en estos animales, las cuales podrían llevarlos a la muerte. De la Torre dice que uno de los principales problemas es que cuando son utilizados como mascotas, las personas les dan una dieta inadecuada, lo que les causa problemas de desnutrición.



A esto se suma el cambio del espacio. Los animales pasan de vivir en un área de 400 a 500 hectáreas a habitar un cuarto pequeño en alguna casa o jardín. Además, dejan a su grupo y están destinados para vivir solos o con otros que no son de su especie.



El clima es otro factor que puede causar problemas a estos animales y a todas las víctimas del tráfico ilegal. El cambio puede tener consecuencias en algunos aspectos físicos como su piel y graves daños psicológicos.



De la Torre dice que las enfermedades que les pueden contagiar los humanos a estos primates son otros de los principales riesgo. Padecimientos como la malaria o el herpes pueden matarlos.



Actualmente, esta especie está considerada en el país como “Casi Amenazada”. El problema es que como estos animales se mueven por grandes distancias, no se ha hecho un estudio a profundidad del estado de sus poblaciones.



Además de Ecuador, estos animales también habitan en otros países amazónicos como Colombia, Perú y el oeste de Brasil.



Características



El mono ardilla de Humboldt (Saimiri cassiquiarensis) mide entre 25 a 34 centímetros y tienen una dieta basada en insectos, vertebrados pequeños y frutos. Generalmente habitan en grupos conformados por 20 a 100 ejemplares, lo que los hace más vulnerables a las capturas por parte de los humanos. Entre sus principales amenazas se encuentran: tráfico y tenencia ilegal, deforestación, actividad petrolera y la industria minera. Estos animales son considerados fundamentales para el control de plagas. Actualmente se distribuyen en los países amazónicos como Ecuador, Colombia, Perú y Brasil.