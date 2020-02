Mon Laferte y Francisca Valenzuela llevan el activismo a Viña del Mar

LEA TAMBIÉN

En el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, la noche del lunes 24 de febrero de 2020, la cantante chilena Mon Laferte -acompañada por carteles que pedían ‘Resistencia’- compartió un discurso en relación a la crisis social que vive actualmente su país.

“No se puede hacer una fiesta en medio de todas las injusticias sociales, violaciones a derechos humanos, no se puede hacer un festival en medio del estallido”, es lo que familia, amigos y conocidos de la artista le comentaban cuando tenía dudas sobre si asistir o no al Festival.



Sin embargo, tras leer un comunicado de prensa de Carabineros de Chile, donde pedían a la Fiscalía solicitar la declaración de Laferte “por haber cometido un delito” ella decidió armarse de valentía y manifestar su malestar, nuevamente, en este espacio.



Con su voz quebrada y lágrimas a punto de salir, la chilena le preguntó al público que se encontraba en el Anfiteatro de la Quinta Vergara, lugar donde se desarrolla el festival, si "¿puede ser un delito expresar una opinión?". Acto seguido, sus seguidores le mostraron respaldo exaltando la frase “¡No estás sola!”.

En la foto, durante el Festival de Viña del Mar se mostró una pancarta que dice "Resistir en la calle" durante el 61º Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en Chile, este 24 de febrero de 2020. Foto: AFP

“Es tan difícil quedarse callado cuando uno, de verdad, lo vivió en carne propia, no todo el mundo sabe lo que es morirse de hambre de verdad (…) yo no iba poder estudiar, mi padre trabajaba en la construcción, pero me puse a trabajar desde muy joven cantando”, añadió, refiriéndose a su origen humilde y de escasas posibilidades. Al final, Laferte de 36 años obtuvo las Gaviotas de Plata y de Oro.



Otro hito de la noche se vivió durante la presentación de la artista Francisca Valenzuela. La chilena coreó junto al público un fragmento de la canción 'Un violador en tu camino', del colectivo feminista Las Tesis.



La artista hizo una pausa en su presentación y antes de interpretar su tema Héroe e instó a los asistentes a manifestarse en contra de la violencia machista coreando este himno que ha sido interpretado en varios países del mundo.



“Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni como vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni como vestía… El violador eres tú”, gritaba con fervor Valenzuela, apuntando su puño hacia arriba.



Además la cantante, compositora e instrumentista de pop rock hizo un llamado a las mujeres a participar en las marchas y protestas del próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.