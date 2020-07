Mongolia reporta casos de 'fiebre bubónica' por el consumo de marmotas

LEA TAMBIÉN

La frontera entre Rusia y Mongolia se encuentra en cuarentena y cerrada a causa de dos casos de fiebre bubónica más conocida como 'peste negra'. La medida fue tomada para evitar la propagación del virus.

Según informa el medio The Moscow Times, ambos casos estarían relacionados al consumo de carne de marmota, un roedor de hábitos terrestres que supera el tamaño de una ardilla.



El Centro Nacional de Enfermedades Zoonóticas de Mongolia (NCZD) informó en un comunicado que ante la sospecha de 'fiebre bubónica', ambos sujetos se sometieron a pruebas de laboratorio en el que se comprobó que están contagiados.



Las autoridades sanitarias de Mongolia dijeron que se puso en cuarentena a la ciudad de Tsetseg, en la provincia occidental de Khov y se ha implementado la vigilancia epidemiológica de las personas que tuvieron contacto con los contagiados.



The Moscow Times recoge que se tomaron muestras de 146 individuos que dijeron haber estado en contacto con las dos personas infectadas y se identificó a 504 personas de segundo contacto.



En 2019, Mongolia ya tuvo casos sospechosos de 'fiebre bubónica' por el consumo de carne de marmota, de hecho allí le bautizaron como 'fiebre de la marmota'. En aquel año también se cerró la frontera con Rusia y varios turistas enfrentaron dificultades para retornar.



No es algo nuevo en este país asiático, en donde se come este roedor que contiene la bacteria Yersinia pestis, que en la Edad Media (siglo XIV) mató a cerca de 50 millones de personas o el 40% de la población. También se lo conoció como la 'peste negra' y se transmitía a través de las pulgas que tenían las ratas.



Esta enfermedad no ha desaparecido. En la actualidad, mueren unas 2 000 personas al año por este mal.



Las autoridades han pedido a la población que no consuma carne cruda de marmota, uno de los roedores salvajes que funcionan como reservorio.