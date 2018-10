Monedas y billetes cuentan la historia del Ecuador

LEA TAMBIÉN

Las monedas y billetes, además de su valor de uso y de cambio, tienen un profundo valor simbólico, ya que cuentan la historia del país a través de sus imágenes, que son una representación de la realidad nacional a lo largo de los años.

Dentro de este recorrido histórico por la vida del país, se narra los detalles de cómo antes de la creación del Banco Central del Ecuador, los bancos privados eran los encargados de la emisión de los billetes de circulación regular.



Desde 1839, cuando se constituyó el Banco Particular de la Casa de Luzárraga, en Guayaquil, comenzó la emisión de billetes. Entre 1830 y 1927, Ecuador mostraba las características de una sociedad poco monetizada. Si bien circulaban monedas de oro y de plata, acuñadas conforme a lo que dictaban las sucesivas leyes de monedas, la actividad económica era principalmente de tipo agrícola y comercial y estaba orientada hacia el comercio exterior.



En 1860 también se creó la Caja de Amortización, en Guayaquil, y en 1862 nació el Banco Particular de Descuento y Circulación, tras la asociación de 50 comerciantes.



Durante casi un siglo, varios bancos fueron constituidos en Ecuador. En 1914, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, el Ejecutivo dictó la Ley Moratoria, que prohibía la exportación de oro y aplazaba el cambio de billetes con oro en los bancos de todo el país, con lo que se logró interrumpir la tendencia de emisión de los bancos comerciales.



