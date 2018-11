Mon Laferte: 'Mis letras me sirven para conocerme y entender la vida'

LEA TAMBIÉN

Con la "pasión" que la distingue y una combinación hipnótica de modernidad y amor por los clásicos, Mon Laferte es el último ciclón latinoamericano que amenaza con sacudir España, a donde regresa con temas que, especialmente en el caso de su próximo álbum, sirven de guía a corazones locos.

"Mis propias letras me sirven mucho para conocerme y entender la vida", reconoce en una entrevista esta chilena exparticipante de un programa de talentos que decidió abandonarlo todo para empezar de cero en México y que el pasado año se declaró ganadora de un Grammy Latino a la mejor canción alternativa de 2017 (Amárrame).



Será este viernes 9 de noviembre del 2018, coincidiendo con su segunda gira por España (la primera tuvo lugar hace justo un año), cuando lance 'Norma', álbum cuyo marcado carácter personal se hace patente desde el título, para el que Norma Monserrat Bustamante Laferte (Viña del Mar, 1983) ha utilizado su primer nombre.



"Siempre lo oculté, porque así se llamaban mi madre y mi abuela y siempre me pareció muy duro", dice, antes de argumentar que sí se ajustaba al contenido de su sexto disco de estudio, que describe en diez canciones el "círculo vicioso" que esta mujer "enamoradiza" repite cada vez que se interna en una relación de pareja.

A poco del final del álbum suena El beso, canción escogida como anticipo de presentación, aunque temáticamente no verse sobre el comienzo de las ilusiones, sino sobre las despedidas.

"El primer beso, como inicio de algo, es sobre todo emocionante. Pero el último, como cierre, guarda mucha poesía. Los dos, en cualquier caso, tienen que ser dados con cariño y con respeto", afirma la cantante, que ha rodado el videoclip con el actor Diego Luna como coprotagonista y que la consolida como icono Lgtbi.



No pensó llevar ese mensaje como tal a la canción, revela, pero en los ensayos de las coreografías nunca acordaron con los bailarines quién se sentaría en frente de quién, por lo que surgieron combinaciones de todo tipo, "inclusivas y relajadas".



No hay rastro de amargura en esta producción que muestra el tono general del disco, muy impregnado de Caribe y tropicalismo con la asistencia como productor de Omar Rodríguez-López, miembro de At The Drive-In y Mars Volta.



"Me invitó a colaborar en un proyecto suyo y nos hicimos muy amigos. Creo mucho en esas cosas de la energía y a ambos nos gusta mucho La Lupe, que fue una de las referencias del álbum. Escribí las canciones con mi guitarra y voz y se las mandé con referencias del tipo "esto puede ir hacia el mambo". Nunca había hecho algo así. Era como soltar un hijo", explica.



Precisamente Mambo se llama uno de los cortes más singulares, en los que Mon Laferte se decanta por un fraseo cercano al hip hop. "Me lo pasé muy bien, aunque no creo que sea por donde vaya", indica.



Cuanto se oye en 'Norma' tiene doble mérito si se tiene en cuenta que se grabó en una única toma, en parte por el carácter tan "teatral" de muchas de estas canciones, que exigían que pudiera mirarse a los ojos con los músicos sin sonar forzada.



"También por experimentar y por algo de vanidad de pensar que puedo cantar a la primera sin editarlo, ni a gloria y majestad del autotune en este 2018, con la cosa de que cuando vuelva a escucharlo dentro de unos años, sabré exactamente cómo sonaba mi voz en este momento", reconoce.



Y eso que le costó enamorarse de su garganta, curiosamente uno de los valores más apreciados por sus fans.



"Siempre la tuve un poco ronca porque empecé a fumar casi de niñita. Sentía que casi todas las artistas que cantaban lindo tenían una voz superlimpia. Hasta que empecé a cantar en bares cuando llegué a México con repertorio roquero y descubrí que era valorada. Ahora lo utilizo como un recurso", cuenta.



El 8 de noviembre, en el arranque de su primera gira europea, está prevista su actuación en Madrid y el día 13 en Barcelona para ofrecer un repertorio con lo más granado de su producción, como Mi buen amor, y un pequeño anticipo de "Norma".

Después, viajará a Las Vegas (EE.UU.) de regreso a los Latin Grammy, a los que este año concurre como aspirante a la mejor canción con Antes de ti, su último gran éxito, cantando con todo el sentimiento de divas clásicas como Mina.

