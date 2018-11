El MoMA anuncia una amplia exposición del artista español Joan Miró para 2019

LEA TAMBIÉN

El Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) anunció hoy (14 de noviembre del 2018) una amplia exhibición de más de 60 obras de Joan Miró que abrirá sus puertas en febrero de 2019 y que explora el desarrollo del universo pictórico del artista español entre 1920 y 1950.

La muestra lleva el título de una conocida y monumental obra de Miró, 'El Nacimiento del Mundo', y analiza la relación de esta pieza con otros importantes cuadros del catalán, que en pocas ocasiones se han expuesto a la vez.



Formada por más de medio centenar de pinturas, grabados, trabajos en papel, libros ilustrados, collage y otros objetos varios, el MoMA no sólo exhibe su extensa colección de Miró, una de las más amplias del mundo, sino que además cuenta con varias piezas cedidas para completarla.



Ordenada cronológicamente, el MoMA ha querido centrarse especialmente en los años de mayor anonimato de Miró, desde su primer viaje catalítico a París en 1920 hasta el principio de la década de los 50, cuando su particular lenguaje visual empezó a ser conocido mundialmente.



La exhibición, que podrá verse del 24 de febrero al 6 de julio de 2019, muestra primero el "Retrato de Enric Cristófol Ricart", de 1917, en la que el artista expresa su intención de conseguir una proyección internacional con una paleta inspirada en movimientos artísticos franceses de la época sobre un estampado japonés.



Después, el público podrá admirar el efecto que tuvo en Miró el París de 1920, donde conoció a un grupo de poetas y pintores vanguardistas que tuvieron un decisivo impacto sobre su carrera profesional, con cuadros como Paisaje Catalán (El Cazador), (1923-1924) y la protagonista, El Nacimiento del Mundo (1925).



Continua con piezas posteriores de los años 20 y 30 con las que se denominaron "pinturas salvajes", que respondían a la tensión política creciente que se vivía en España y que acabaron desembocando en la Guerra Civil.



Se centra más tarde en el exilio de Miró, cuando en una época de aislamiento y ansiedad en la costa francesa de Normandía trabajó sobre la serie de pequeñas obras sobre papel conocidas como Constelaciones, como "La escalera de Escape" (1940).



Finalmente, el MoMA incide en el momento en el que sus imágenes pictóricas, de delgadas figuras, estrellas, y símbolos sexuales, empieza a ser reconocida internacionalmente, lo que le lleva a diseñar obras públicas.

Entre ellas, la pintura mural que se le encargó para un comedor de la Universidad de Harvard, de casi 6 metros de longitud.



El museo neoyorquino, que adquirió "El Nacimiento del Mundo" en 1972, ya organizó su primera retrospectiva del español en 1941, a las que se sumó otra en 1959 y una más en 1993, con la que se celebró el centenario de su nacimiento.



También se han visto en sus galerías exposiciones centradas en épocas concretas de Miró, como la de 2008, "Joan Miró: Painting and Anti-Painting 1927-1937", que explora sólo una década de su larga carrera artística.

"La presente exhibición extiende el compromiso (del MoMA) hacia Miró ofreciendo una presentación detallada de los trabajos de su colección para su análisis y revaluación", apunta la pinacoteca estadounidense en un comunicado.