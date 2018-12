Molotov llega con su versión acústica MTV Unplugged ‘El Desconecte’

LEA TAMBIÉN

Desde la década de los noventa, grabar un disco MTV Unplugged se ha convertido en uno de los sueños más anhelados por muchos artistas latinoamericanos. La prueba irrefutable de que su carrera musical ha alcanzado el reconocimiento de la industria y de sus fans, dispuestos a escucharlos en su versión más relajada y ‘natural’, la acústica.

Desde 1994, 32 artistas hispanos, entre solistas y agrupaciones, han grabado su disco unplugged. Entre ellos los Fabulosos Cadillacs, Café Tacvba, Soda Stereo, Aterciopelados, Maná, Zoé, Julieta Venegas, Shakira y La ley. Una de las últimas bandas en hacerlo fue la mexicana Molotov, que lo grabó en abril de este año.



Para promocionar su octavo disco de estudio, la banda -integrada por los mexicanos Micky Huidobro, Ismael ‘Tito’ Fuentes, Paco Ayala y el estadounidense-mexicano Randy Ebright se organizó la gira El Desconectour, que tendrá su próxima parada mañana, en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.



Entre las canciones que serán parte de este show acústico están clásicos como Gimme the power, Here we kum, Frijolero, Puto y Voto latino. A estos se suman temas como Hit me y Dreamers, canciones que en el disco contaron con la participación de Anita Tijoux.



Dreamers es un tema escrito por Ebright dedicado a la gente que persigue sus sueños en EE.UU., personas que viven en un país que, desde la llegada de Donald Trump al poder, transitan en medio de un ambiente de persecución y violencia.



En una entrevista que la banda concedió en septiembre a este Diario, Ayala, bajista y baterista, contó que la primera invitación para grabar un ‘unplugged’ la recibieron hace 20 años. Después de que el proyecto se concretó, hace dos años, se concentraron en darle una nueva vida a varios de sus temas, canciones que siempre han estado atravesadas por la crítica social y un lenguaje desenfadado y lleno de ironía y sarcasmo.



A este proyecto se sumaron músicos como Nahoko Kobayashi, Álex Faide, Melchor Magaña y Money Mark. Una de las particularidades del concierto para la grabación del disco fue que los integrantes de la banda intercambiaron sus roles como músicos. Ebright, por ejemplo, realizó varios beatbox para algunas de las canciones.



Molotov se dio a conocer en 1997 con su exitoso álbum debut ‘¿Dónde jugarán las niñas?’, un trabajo cargado de crítica social que generó controversia por el contenido de sus letras. Pero que a la vez los convirtió en uno de los grupos más importantes de rock en Latinoamérica.



Como parte de su gira, que ha incluido galas en México, Estados Unidos y Argentina, la banda se presentará en el Coliseo Jefferson Pérez de Cuenca, el miércoles 5 de diciembre, y en el Centro de Convenciones de Guayaquil, el jueves 6 de diciembre. El costo de las entradas para la presentación en Quito van de USD 40 preferencia a 99 Star Box.