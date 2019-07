Estos son los celulares en los que WhatsApp ya no funcionará

LEA TAMBIÉN

Es inevitable: WhatsApp dejará de estar disponible en varios modelos de ‘smartphones’. La lista es amplia y -a partir del 31 de diciembre del 2019- afectará desde móviles de la firma Nokia hasta dispositivos de Apple.

En la sección de 'Preguntas Frecuentes', alojada en la plataforma web de WhatsApp para los usuarios, la compañía afirmó que la aplicación dejará de funcionar si su ‘smartphone’ todavía opera con el sistema 2.3.7 (lanzado en el 2010). Para quienes tienen un iPhone, WhatsApp no estará disponible en los modelos con la versión iOS 7 -presentado en el 2013- o anteriores.



La disposición de la ‘app’ se aplicará en sistemas de Android desactualizados como el Samsung Galaxy S3, el Galaxy Nexus de Google o el modelo Xperia S de Sony. Para los amantes de Apple, la medida afecta a los iPhone 3G, 3GS o iPhone 4. También estará inhabilitada para los dispositivos Nokia S40, Windows Phone con sistema operativa 8.0 y Blackberry 10.



En su plataforma, WhatsApp explicó que en los dispositivos antes mencionados no se podrán crear cuentas nuevas ni “volver a verificar cuentas existentes”. Pero que quienes ya tengan instalada la aplicación podrán acceder a ella hasta febrero del 2020.



De acuerdo con la información publicada en el blog de WhatsApp la decisión de suspender el funcionamiento del servicio de mensajería instantánea en esos dispositivos se debe a que “no ofrecen los tipos de aptitudes que se necesitan para expandir las funciones de la aplicación en el futuro”.



La única forma de saber si su celular podrá seguir utilizando WhatsApp es comprobarlo en su propio dispositivo, pues la red social no ha dado a conocer un listado completo de los modelos en los que dejará de funcionar.

Si su teléfono funciona con el sistema operativo Android, debe dirigirse al menú Ajustes. El segundo paso es acceder al apartado Acerca del teléfono. En esa opción, encontrará el sistema operativo instalado.



Si tiene un iPhone, busque la opción General del menú Configuración. Después, acceda a Seleccionar información. Allí podrá consultar la versión de iOS de su dispositivo.

Si su dispositivo usa el sistema operativo Windows Phone, solo podrá acceder a WhatsApp hasta el 31 de diciembre del 2019.