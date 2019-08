La modelo que llegó a lo más alto de la industria y se hundió en las drogas

LEA TAMBIÉN

Suzy Pérez fue una reconocida modelo dominicana que llegó a ser parte del grupo de bailarinas de la cantante Jennifer López y colaboró con Puff Daddy. Pero de un momento a otro desapareció y no se supo más de ella. La periodista Gelena Solano encontró a inicios de agosto del 2019 a Pérez buscando comida en basureros de Nueva York.

Lo que sucedió con Pérez fue revelado por el programa mexicano de farándula 'El Gordo y la Flaca' que la entrevistó. "A mi me dieron una golpada que me dejó medio muerta, inválida y perdí tres trabajos", contó al show. "Cuando yo perdí a mi mamá, yo me perdí", dice antes de asegurar que ha "muerto cien veces en la calle".



Pérez reconoció en la entrevista que es adicta a las drogas. Además contó que en las calles ha sido víctima de violencia y de abuso sexual. Según Solano, la exmodelo "está llena de erupciones en la piel" y "duerme en la calle". La gente de Manhattan, barrio donde fue encontrada, le da dinero y alimento ocasionalmente.



La exmodelo envió en la entrevista un mensaje a su hijo Jehew, a quien perdió como consecuencia de su adicción hace 12 años. "Te quiero, tú eres lo mejor que me pasó a mi. Cada día sin ti es una sonrisa que no puedo tener", dijo visiblemente conmovida.



Video: YouTube, cuenta: Peter Núñez

Según informa la revista People en Español, luego de que se difundió el video, su hijo viajó desde Carolina del Norte, donde vive, para ver a su madre. El reencuentro se produjo el pasado martes 6 de agosto del 2019, pero no generó la reacción esperada, dice el medio.



"Pérez se alteró más de lo que estaba y terminó en el hospital". La noticia fue confirmada por Solano, quien gestionó el reencuentro y ahora busca ayudar a la exmodelo. Sin embargo, reconoce que para esto debe ser Pérez quien de el primer paso.

"Lo importante es ayudarla a salir del vicio y entrar en un centro de rehabilitación", declaró a People en Español. "La queremos bañar y llevar a un spa, darle ánimo para que ella salga de las drogas".

Según el medio, familiares de la exmodelo crearon una página en el portal GoFundMe para ayudar a cubrir los gastos de su rehabilitación. La campaña, creada el pasado 1 de agosto del 2019, se encuentra en las tendencias de GoFundMe y hasta las 18:00 de este 8 de agosto recaudó USD 4 100 de un objetivo de USD 10 000.