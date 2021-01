Polémica por declaraciones de modelo colombiana que propone tratar el covid-19 con dióxido de cloro

Las declaraciones de la reconocida modelo colombiana Natalia París en las que asegura que ingerir dióxido de cloro "te salva de vacunarte" contra el coronavirus se han hecho virales a pesar de carecer de algún sustento científico: la sustancia no está autorizada como tratamiento y puede llegar a ser tóxica.

La también disyóquey levantó la polémica en su país luego de recomendar el consumo del compuesto químico a varios usuarios que le reclamaron las pocas medidas contra el covid-19 que se observan en un video que publicó en su cuenta de Instagram y en el que se le ve junto a un grupo de amigos en un yate mientras interpreta su música.



"¿Y todos sin tapabocas?", cuestionó, por ejemplo, una de las seguidoras de la celebridad en los comentarios de la grabación, tomada según la plataforma en Cartagena (norte del país) el pasado 24 de enero y que ya tiene más de 200 000 reproducciones.

París, una de las caras más reconocidas de las pasarelas de moda en Colombia, respondió: "todos tomamos dióxido de cloro. Es el remedio que te salva de vacunarte".



Ante otros interrogantes sobre la bioseguridad a bordo del bote, la ahora empresaria de 47 años nacida en Medellín aconsejó asimismo a sus seguidores suministrar la sustancia a sus familiares e instó a darse cuenta de que ya es "hora de despertar".



"Que tomen dióxido de cloro. En Perú, se salvaron muchos pacientes. Cientos. Con dióxido de cloro", consideró París sin añadir más evidencia a sus afirmaciones y al asegurar que con el compuesto "nadie va a enfermar de covid".



Finalmente, las recomendaciones de la modelo y la discusión formada en torno a la supuesta efectividad de la sustancia también llegó a otras redes sociales, como Twitter, en donde el nombre de la colombiana fue tendencia durante gran parte de este miércoles.



Datos:



Lo cierto es que no hay evidencia científica que avale que dicho compuesto químico de color marrón rojizo en estado líquido mitigue o prevenga una infección por coronavirus, por lo que las autoridades y organismos reguladores no autorizan su utilización y advierten de posibles reacciones tóxicas.



"Su uso está probado como desinfectante de superficies y, adicionalmente, no contamos con ensayos clínicos en el país que busquen obtener información de seguridad y eficacia o sus supuestos beneficios para la cura de la covid-19", aseguró en un video remitido Sindy Pulgarín, portavoz del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) de Colombia.



La entidad recordó en Twitter, además, que este compuesto puede llegar a ser tóxico y que algunos de los efectos adversos relacionados con su consumo pueden ser insuficiencia respiratoria, cambios en la actividad eléctrica del corazón, baja presión sanguínea, insuficiencia hepática aguda, vómito o diarrea severa.

Algunos de los efectos adversos relacionados con el consumo de dióxido de cloro son:

⚠Insuficiencia respiratoria

⚠Cambios en la actividad eléctrica del corazón

⚠Insuficiencia hepática aguda

⚠Recuento bajo de células sanguíneas, vómito y diarrea severa



"Hacemos un llamado de atención a la comunidad en general frente a aquella publicidad que circula en redes sociales sobre productos que prometen curar la covid, ya que automedicarse o usar productos que no cuenten con información robusta pueden traer serias consecuencias", añadió la coordinadora de investigación clínica del Invima.



A la fecha, según el organismo, el dióxido de cloro no cuenta con ningún registro sanitario en ese país y, por ende, no puede ser comercializado como una alternativa terapéutica para el virus.



Estas advertencias también han sido emitidas por entes internacionales, como los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU., que han estudiando por décadas el compuesto usado, sobre todo, en fábricas y en la industria del papel.



En su Guía de Salud Ocupacional sobre el Dióxido de Cloro, el regulador estadounidense alerta que dicha sustancia descubierta en 1811 "puede afectar el cuerpo si es inhalado o si tiene contacto con los ojos y la piel. Y también puede afectar el organismo si es ingerido".



De hecho, alerta de que una exposición prologada puede causar bronquitis crónica y urge a buscar atención médica inmediata una vez se detecte alguno de los síntomas descritos.



La modelo no podrá promocionar el compuesto

​

Ante la polémica generada por las recomendaciones de la modelo, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de su país le ordenó este miércoles el "cesa de manera inmediata" de publicaciones relacionadas el consumo de dióxido de cloro para tratar o evitar el coronavirus.



Paris deberá también "retirar los comentarios en los que invitaba a las personas a consumirlos para prevenir el contagio", según la resolución 21-33907 de la entidad reguladora que, de la misma manera, le ordena hacerle llegar la información del laboratorio que elabora la sustancia y si esta cuenta con registro sanitario.



La SIC, que se basó en la alerta emitida por el Invima, aseguró en un comunicado que también tuvo en cuenta las disposiciones de la Administración de Alimentos y Drogas de EE.UU. (FDA) que alertan de los daños para la salud con su consumo.



El coronavirus aún no tiene cura

​

Al margen de este tipo de remedios, que además de ineficaces son dañinos, todavía no existe ninguna cura definitiva para el covid-19.



Así lo asegura la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su portal web: aunque ya existen vacunas que evitan el contagio, no están disponibles medicamentos o tratamientos específicos para curar el coronavirus, si bien hay ensayos clínicos en curso.



Los antibióticos solo son efectivos contra bacterias -no virus- y los remedios caseros pueden servir solo para aliviar únicamente los síntomas leves, recuerda la OMS.



La FDA también explica que no hay medicamentos aprobados específicamente para tratar el virus, aunque se está trabajando con ensayos e investigando si fármacos para otras dolencias pudiesen resultar eficaces.

Ambas organizaciones recuerdan que la única manera de protegerse se basa en las indicaciones que las autoridades han proporcionado hasta la fecha, como mantener la distancia social y el lavado reiterado de manos.