Miss Universo y otro escándalo viral: orden de arresto contra copropietaria del certamen

Fecha de publicación: 5 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de septiembre de 2026

La empresaria tailandesa Jakkaphong ‘Anne’ Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, enfrenta un delicado momento legal.

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La Justicia de Tailandia emitió una orden de arresto en su contra. Este escándalo se ha viralizado este martes 26 de noviembre de 2025.

👑 ¿Qué pasó con Anne Jakrajutatip?

La orden de arresto se ejecutó después de que Jakrajutatip no compareciera ante un tribunal de Bangkok.

Según reporta El Tiempo de Colombia, la empresaria debía presentarse para escuchar la sentencia por un caso penal.

La acusación es por un presunto fraude conjunto valorado en cerca de 1 millón de dólares. La corte Bangkok South Kwaeng confirmó la medida sin entregar más detalles.

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La acusación no está relacionada con la última edición del certamen, de acuerdo con información de Clarín.

El caso se remonta a 2023. El cirujano plástico Raweewat Maschamadol demandó a Jakrajutatip y a su empresa, JKN Global Group Public, por un supuesto fraude en la venta de bonos corporativos.

Clarín detalla que la empresaria habría convencido a Maschamadol de invertir a sabiendas de que no podría devolver el dinero en el plazo establecido.

💰 Dueña de Miss Universo bajo la lupa

Jakrajutatip es la principal accionista del conglomerado JKN Global Group. Esta compañía adquirió la Organización Miss Universo en octubre de 2022 por 20 millones de dólares. Sin embargo, su gestión no estuvo libre de polémica.

El Tiempo de Colombia señala que la empresaria dejó su cargo como directora de JKN en junio de 2024.

Su salida ocurrió tras la confirmación de investigaciones por la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia.

Las indagaciones apuntaban a supuestas irregularidades en los estados financieros de JKN de 2023.

También se investigaban registros contables incompletos o inexactos del primer trimestre de 2024.

Pese a esto, Jakrajutatip continuó participando en actividades vinculadas al certamen hasta finales de octubre de 2024.

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⚖️ Acusaciones y especulaciones sobre su paradero

Según Clarín, la Justicia de Tailandia teme que la empresaria de 46 años se dé a la fuga tras no comparecer en la corte.

De hecho, medios tailandeses reportaron en noviembre que Jakrajutatip dejó de aparecer en público. Esto disparó las especulaciones sobre una posible salida del país, informa El Tiempo de Colombia.

Durante el periodo de investigaciones, JKN vendió el 50 % de las acciones de Miss Universo. El empresario mexicano Raúl Rocha, actual presidente del certamen, fue quien adquirió este porcentaje.

💬 Una saga de controversias

Este caso se suma a una lista de polémicas recientes que han salpicado de una u otra forma al concurso de belleza.

Clarín recuerda que el copropietario Raúl Rocha también enfrenta una investigación en México por supuestas operaciones de tráfico de hidrocarburos.

Además, el certamen Miss Universo 2025, donde Miss México Fátima Bosch resultó ganadora, tuvo su propia cuota de denuncias. Modelos reportaron fraude y racismo en el concurso.

La orden de arresto contra Jakrajutatip, una de las mujeres trans más influyentes, añade un dramático giro. Su nombre y su vínculo con Miss Universo vuelven a estar en el centro de la controversia.

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