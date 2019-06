Estilos de ropa para protegerse de los rayos del sol en este verano en Ecuador

LEA TAMBIÉN

El solsticio, celebrado el 21 de junio, marcó la llegada de la época seca a la Sierra. Con el verano viene el uso de vestimenta más ligera, sin embargo, hay que tomar en cuenta que la alta radiación en los Andes ecuatorianos obliga a hacer elecciones de moda que protejan la piel de los dañinos rayos UV.

Usar ropa que cubra la mayor parte del cuerpo es una de las medidas que ayudarán a protegerse de la radiación, de acuerdo con la dermatóloga Paola Guevara. Los textiles pueden ser usados como una barrera física. Para procurar la comodidad, se debe buscar telas que permitan la transpiración de la piel y que absorban la humedad, como el algodón. Así, las prendas de mangas largas o que cubran las piernas no resultarán calurosas.



La asesora de imagen May Bayas dice que los colores claros también propician la frescura del cuerpo. Además, en términos de colorimetría (la ciencia que estudia los colores), los pasteles son los más indicados para usar durante el verano, pues hacen juego con los tonos azules del cielo. Bayas también recomienda atreverse a usar colores vivos, pues si durante la época fría se prefiere la ropa oscura, pues ayuda a mantener el calor, hay que aprovechar el tiempo cálido para expresar alegría y positividad.



Las tendencias de esta temporada son muy funcionales para lucir bien sin descuidar la piel. Para las mujeres, por ejemplo, está de moda el uso de vestidos largos, tipo camisero o cruzados. Esta prenda cubrirá gran parte del cuerpo al tiempo que ayuda a crear una imagen relajada, ideal para las vacaciones. Las mujeres altas serán más favorecidas con los cortes largos, mientras que las bajas tendrán que marcar la cintura y usar zapatos con plataforma para que su figura no se acorte más.

Los ‘crop tops’, shorts y faldas a la cintura, el impecable vestido blanco y accesorios con estampados felinos son otros artículos que se verán durante el verano en los armarios femeninos. La asesora de imagen aconseja que una chaqueta jean o un saco nunca falten a la mano. Servirán para protegerse del sol, de la lluvia impredecible de Quito y de las noches frías de verano.

Modelos: Xavier Muñoz y Paula Marqués / DIS Management - Fashion School by DIS. Vestuario: De Prati. Daniela Molina (short rosa), Manos de Colores (collar tejido), Thomas Arias (pantalón gris) / Aurea Gallery. Maquillaje y Estilismo: Alma Stylist Studio. Gafas: Inti Eyewear.

Para los hombres, por otro lado, en esta temporada se verá un renacimiento de la camisa de mangas cortas, pero con una gran variedad de estampados con motivos botánicos, de tamaño pequeño y extra grande, similar a lo hawaiano, aunque con toque urbano.



Los pantalones de telas casuales, con cortes inspirados en el mundo deportivo serán una alternativa. Habrá tipo ‘jogger’, con elástico en el tobillo, y tipo entrenamiento, con líneas de colores a los costados.



Guevara, quien tiene una especialización en el diagnóstico temprano de lesiones cancerígenas, aconseja evitar realizar actividades al aire libre entre 09:00 y 15:00, el horario de mayor radiación. Además, dice que es obligatorio aplicar crema solar de factor alto de protección (de 50 o mayor) en las zonas descubiertas. Según su experiencia, la gente descuida zonas como el cuello, el escote, los brazos, las manos y los pies. Además, recuerda que se debe re-aplicar el protector solar cada tres horas.



“Cuando los rayos del sol invaden las células de la piel, alteran procesos delicados que afectan el crecimiento celular y su apariencia. Esto puede traer consecuencias a corto y largo plazo, sin olvidar que, por cada quemadura de sol se aumenta la posibilidad de desarrollar cáncer de piel”, advierte la dermatóloga.



Los accesorios como los sombreros de materiales frescos como la paja toquilla y las gafas son también muy importantes. Martín Valencia, director de la marca Inti Eyewear, dice que debido a la alta radiación de Quito, lo recomendable es usar lunas con protección UV 400.