La moda étnica y ecológica de Ecuador va a exhibirse en Nueva York

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las marcas ecuatorianas Glenkora Comte y Wallqa mostrarán sus colecciones más recientes en la plataforma The Society Fashion Week, durante la Semana de la Moda de Nueva York, que se desarrollará del 6 al 14 de septiembre de 2019. Su presentación en la famosa pasarela internacional será el 7 de septiembre.

Comte es una diseñadora ecuatoriana radicada en Washington. Cuenta con 12 años de experiencia en el diseño de modas, con un enfoque ecológico y de comercio justo.



Sus iniciativas en el aspecto de producción sostenible y su participación en eventos como el Miami Fashion Week han sido detonantes para que reciba invitaciones a The Society Fashion Week en varias ocasiones anteriores, según narra la diseñadora a través de WhatsApp desde Estados Unidos. En este 2019 se animó a ser parte de este evento junto a Wallqa, una marca de accesorios artesanales y étnicos de la exembajadora Nathalie Cely.



La colección que presentará Comte está inspirada en la noche neoyorquina. Fue elaborada con telas recicladas y otras que adquirió en Nueva York. En la elaboración hay muchos procesos manuales, pues la diseñadora aboga por el ‘slow fashion’ o moda lenta, un movimiento que denuncia la explotación laboral y ambiental en la industria de la moda.



Comte y Cely se conocieron en la capital estadounidense. Entendieron que sus marcas son complementarias, lo que dio paso a la idea de presentar un desfile en conjunto.



Cely, quien ya vive en Ecuador, da a conocer que Wallqa es una marca y una plataforma de innovación que tiene el objetivo de llevar la moda artesanal ecuatoriana a los mercados de Estados Unidos y Europa. La firma trabaja con comunidades artesanales de Imbabura, Azuay y Cañar. Próximamente también llegará a Manabí.



Hace 90 días, Cely recibió la confirmación de su participación en la pasarela de The Society. “Glenkora nos puso una vara muy alta. Ella está haciendo una colección de noche, nosotros hacemos usualmente cosas bohemias, de día. Nos tuvimos que reinventar para el fashion show”, relata. En total, presentarán 25 ‘outfits’ con sus accesorios.



Wallqa busca crear alianzas con creativos ecuatorianos para enriquecer la propuesta de los productos. Es por ello que la diseñadora de joyería Andrea Tello fue invitada para crear artículos para la firma, que serán parte del desfile.



Tello, quien cuenta con tiendas en Cuenca y en Dallas (Estados Unidos), elaboró piezas grandes y contemporáneas para Wallqa. En total son siete pares de aretes. “He visto las telas de la colección de Glenkora y eso me ayudó mucho para diseñar. Cuando Nathalie me llamó a formar parte de este evento, fue un reto maravilloso. Entonces se nos ocurrió crear una línea exclusiva para Wallqa by Andrea Tello”, da a conocer la diseñadora.



Para esta colección, Wallqa también lanzó un reto de innovación en redes sociales con la finalidad de invitar a los creativos ecuatorianos a proponer una alternativa nativa a los mullos o chaquiras. La artista ecuatoriana Jimena Torres fue la ganadora.

Wallqa además participará en dos ‘pop up stores’ que se desarrollarán luego de los desfiles. Uno es organizado por The Society y otro por ProEcuador. La marca Glenkora Comte, por otro lado, participará con una muestra de sus productos en el ‘pop up’ de ProEcuador.