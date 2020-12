¿Cuáles son los mitos de las vacunas contra el covid y qué dicen los centros de control de enfermedades de EE.UU.?

Mientras las empresas desarrolladoras de vacunas contra el covid-19 se preparan para enviar sus primeros cargamentos en Estados Unidos, Reino Unido y Rusia, surgen preguntas frecuentes entre los ciudadanos acerca de la efectividad y los efectos de esta en el cuerpo humano.

Ante estas dudas, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos han publicado una guía sobre los beneficios de la vacunación generalizada, tanto a nivel personal como en cuestiones de salud pública y control de la pandemia de covid-19 a escala global.



La primera aclaración importante es que las vacunas de covid-19 no hacen que el paciente contraiga el virus. "Ninguna de las vacunas que se encuentran en desarrollo en los Estados Unidos usan el virus activos que causa el covid-19. Hay distintos tipos de vacuna en desarrollo".



"Sin embargo, la meta para cada una de ellas es enseñar a nuestro sistema inmune cómo reconocer y pelear contra el virus causante del covid-19. A veces, este proceso puede causar síntomas como la fiebre". Estos síntomas, asegura la entidad, son normales y son un signo de que el cuerpo está desarrollando inmunidad.



Toma un par de semanas que el cuerpo genere esta inmunidad. Por tanto, "es posible que una persona se pueda infectar del virus justo antes o después de vacunarse. Esto se da porque la vacuna no ha tenido el tiempo suficiente para generar inmunidad", aclaran los CDC.



El beneficio más directo de la vacuna en la población es que previene que los ciudadanos se infecten de covid-19. "Con base en lo que se conoce sobre vacunas para otras enfermedades, los expertos creen que vacunarse contra el covid-19 puede prevenir que usted se enferme severamente y que incluso se infecte de covid-19".



Por otro lado, supone protección para los más cercanos, especialmente aquellos que son más vulnerables ante el virus: personas de la tercera edad o con enfermedades catastróficas inmunodepresoras.



Además de esto, la vacuna será un elemento clave para detener la pandemia a escala global. El uso de mascarilla y el distanciamiento social serán claves para este fin, pero no son suficientes en el proceso. "Detener una pandemia requiere utilizar todas las herramientas que tenemos disponibles", asegura la entidad.



¿Qué tipo de vacuna se está desarrollando?



En el mundo se desarrollan más de 169 posibles fórmulas para contrarrestar este virus que ha dejado más de 65,2 millones de infectados y 1,5 millones de fallecidos; solo en Ecuador el número de contagiados bordea 200 000.



De las 169 fórmulas, 26 están en fase tres, es decir, ensayos en seres humanos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).



La dosis producida por la farmacéutica estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNtech alcanzó el 95% de eficacia para proteger del virus. Las de AstraZeneca (Reino Unido), Moderna (EE.UU.) o Sputnik (Rusia) llegaron a un porcentaje menor, en ensayos clínicos.



En documentos de las compañías se detalla que no se han reportado efectos secundarios graves. En Pfizer, por ejemplo, el problema más común fue la fatiga, después de la segunda dosis.



¿Qué tipo de vacuna se está desarrollando? Los científicos trabajan en una nueva fórmula conocida como ARN mensajero (ARNm). Su objetivo es “dar una instrucción” a las células para que actúen frente al virus.



Así, el sistema inmunológico reconocerá y producirá la proteína para protegerse ante la infección del patógeno SARS-CoV-2.



El beneficio es que las personas pueden inmunizarse sin el riesgo de sufrir consecuencias graves o modificaciones genéticas; tampoco será un instrumento de control poblacional. Esto destacan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU.