El misterioso mensaje que publicó una modelo irlandesa antes de ser encontrada muerta

Mairead O’ Neill, una modelo irlandesa de 21 años, fue encontrada muerta en su hogar, ubicado en Belfast, capital de Irlanda del Norte el domingo 14 de octubre del 2018. Así lo reportó el portal británico The Sun este miércoles 17 de octubre. La Policía de Irlanda del Norte no ha logrado establecer la causa de la muerte. Sin embargo, la joven dejó una publicación en Facebook que alertó a sus allegados.

“Si hay una cosa que les voy a decir. Nunca confíen en un mejor amigo”, publicó la joven el pasado lunes 15 de octubre del 2018 en su cuenta personal Horas después, la policía local recibió una llamada anónima que alertó del fallecimiento y encontraron su cuerpo sin vida en su departamento, en Belfast.



A Cathy Martin, gerente de la agencia de modelaje en la que O’Neill trabajó, las últimas palabras de la joven en redes sociales la impactaron. No sabe a qué amigo se refiere la publicación pero sí añadió, en diálogo con el portal Belfast Live, que la joven estaba afectada emocionalmente. “Ayer (domingo, 14 de octubre del 2018) supe que tuvo una crisis y hoy ya no está aquí. La muerte de su madre le dolió profundamente”, comentó.

El día previo a su muerte, la joven fue vista divirtiéndose con sus amigos en un bar local en cortos clips que subió a su cuenta personal de Instagram en la que sumaba más de 8 811 seguidores.



Según fuentes cercanas a la modelo, O’Neill habría estado lidiando con las secuelas emocionales que le dejó la muerte de su madre Karen Pelan, quien perdió la batalla contra el cáncer en enero del 2018. En varias de sus publicaciones en redes sociales, la joven recordaba a su madre como el 10 de marzo del 2018 en Facebook: “Es el primer Día de la Madre sin ti. Te extraño tanto..”, enunció.

Martin comentó a The Sun que “era una mujer inteligente. Comenzó a modelar desde que tenía 15 años y lo hacía muy bien. Tenía muchas fortalezas y su estilo era similar a la de una Kardashian. La amaban. Es triste pensar que ahora ella también se fue”.



Sus familiares esperan los resultados del Departamento Forense de Irlanda para esclarecer cuál fue la causa de muerte de la modelo. Según The Sun, las autoridades no consideran la publicación como sospechosa.