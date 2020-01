Resuelven misteriosa aparición de más de USD 33 000 en las calles de un pueblo inglés

LEA TAMBIÉN

La policía, desconcertada, examinó el dinero en busca de huellas dactilares, interrogó a los empleados de correos y del banco, pero no lograba explicar la aparición desde hace años de fajos de billetes en las calles de un pueblo inglés. Esto, hasta ahora.

Dos personas con una “conexión emocional” con la antigua localidad minera de Blackhall Colliery, en el noreste de Inglaterra, se presentaron para explicar que están detrás de esta particular donación en efectivo, con la que buscaban ayudar a los más pobres y desfavorecidos, dijo este lunes 13 de enero del 2020 la Policía inglesa.



Durante años fueron apareciendo en las calles del pueblo fajos de 2 000 libras (USD 2 600) en billetes de 20.



Tras recibir unas “ganancias inesperadas”, explicó la policía, la pareja, cuya identidad no se difundió, comenzó a dejar el dinero en 2014. A menudo se quedaban cerca del lugar para asegurarse de que alguien lo recogiera, precisó.



No está claro cuánto dinero dejaron a lo largo del tiempo. Según las autoridades, los habitantes de la localidad devolvieron 13 fajos, o sea 26 000 libras (USD 33 786), en los últimos seis años afirmando haberlos encontrado.



Después de que durante un tiempo nadie reclamase el dinero, la policía lo devolvía a quien lo había hallado.



“Estoy muy contento de que tengamos una respuesta a este misterio y me alegro de que ahora podamos descartar definitivamente que el dinero esté vinculado a cualquier crimen o a una persona vulnerable”, dijo el detective John Forster.

Y dio las gracias tanto a la pareja de misteriosos donantes por explicar lo ocurrido como a los vecinos que devolvieron los billetes.