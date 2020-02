La misteriosa señal del espacio que se repite cada 16 días

LEA TAMBIÉN

Investigadores han detectado, por primera vez, un patrón de repetición en señales del espacio. Todas vienen de una misma fuente que se encuentra a unos 500 millones de años luz de la Tierra y causan intriga en la comunidad científica.

Los astrónomos trabajaron con el radiotelescopio Chime e hicieron la difusión de sus hallazgos en un paper pre-impreso en la revista científica Arxiv. Lo que implica que, si bien la investigación ya fue moderada, no ha sido totalmente revisada.



La señal detectada es una ráfaga rápida de radio (FRB por sus siglas en inglés), estallidos de energía en el Universo que suelen ser muy breves- duran solo milisegundos- y se producen fuera de la Vía Láctea, por lo que determinar su origen es muy difícil.



Según explica la cadena CNN, hay dos tipos de FRB, las individuales que se emiten solo una vez y no se repiten, y las repetitivas que envían ondas radiales en múltiples ocasiones. Sin embargo, en el caso de estas últimas, la repetición es esporádica.



Eso es lo que hace a estas FRB tan especiales. Entre el 16 de septiembre del 2018 y el 30 de octubre del 2019, los investigadores detectaron un patrón en unas FRB que ocurrían cada 16,35 días. En el curso de cuatro días, la señal enviaba una ráfaga o dos por cada hora y luego se silenciaba por 12 días.



Los científicos no conocen la fuente de las FRB, sin embargo, manejan varias teorías. Algunos sugieren que podría tratarse del ruido que se genera cuando dos estrellas chocan entre sí, mientras que otros creen que podrían ser mensajes de otras formas de vida en el Universo.



La primera vez que se observó una FRB fue en el año 2007 y desde entonces se han detectado al menos 100, pero de estas solo 10 se han repetido. El patrón repetitivo de la FRB difundida en el más reciente estudio sugiere que podría tratarse de un cuerpo celeste que orbita alrededor de una estrella u otro objeto estelar.



Si este fuera el caso, las señales dejarían de emitirse cuando sean obstruidas por el otro cuerpo. Otra de las teorías que sugieren los investigadores dice que los vientos estelares podrían ser los responsables de aumentar o bloquear las señales de un cuerpo que se encuentre detrás de ellos.

La FRB también podría estar siendo emitida por un cuerpo celeste que está girando. Por ahora, no se cuenta con la tecnología para determinar qué objeto en la galaxia está enviando las señales.