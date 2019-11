El misterio médico de un hombre que enfermó a causa de su edredón

LEA TAMBIÉN

Martín Taylor es un escocés de 43 años que pasó de tener una vida normal a no poder subir dos escalones sin perder el aliento. Empezó a tener dificultades para respirar, luego se mareaba con facilidad y con cualquier acción cotidiana como caminar de una habitación a otra.

Su caso fue publicado en la revista de Medicina BMJ, allí Taylor cuenta que “dos meses después del inicio de los síntomas, no era capaz de estar de pie o caminar por más de unos poco minutos, sin sentir que me iba a desmayar”.



El hombre dijo que subir las escaleras para dirigirse a su habitación se convirtió en una actividad complicada. Debía subir las gradas de dos en dos y para ello se sentaba a descansar cada que avanzaba por lo que tardaba 30 minutos en ir de un piso a otro.



Preocupado por el deterioro de su salud, Taylor acudió a cuatro diferentes médicos y ninguno pudo darle un diagnóstico acertado. No entendía por qué le costaba tanto respirar si jamás había fumado.



Su médico de cabecera se puso en contacto con el doctor Owen John Dempsey, un especialista de tórax en el Hospital Albyn BMI de Aberdeen en Escocia, menciona el portal de la CNN en español. Esto luego de que el tratamiento por una infección a las vías respiratorias al que se sometió no tuviera éxito.



Dempsey acogió el caso y le pareció anormal que un hombre joven presentará significativas dificultades para respirar, a tal punto que estaban afectando su vida cotidiana.



El especialista recuerda que dar con el diagnóstico de Taylor fue “casi como un rompecabezas”. La pista clave estuvo en un análisis de sangre en la que se evidenció que el sistema inmune del hombre estaba expuesto a la proteína aviar.



Sin embargo, Taylor le dijo a Dempsey que en casa solo tenía un perro y un gato. El médico siguió indagando con preguntas a su paciente hasta que dio con la respuesta. “A nosotros nos pagan por ser chismosos”, bromea el especialista.

Resulta que la esposa de Taylor había reemplazado el edredón y las almohadas de la cama por otros rellenos de plumas. La enfermedad en los pulmones del hombre se dio a causa del nuevo edredón. Una vez desvelado el misterio y cambiados el cubrecama y las almohadas, la salud de Taylor mejoró en dos días, aunque continuó con tratamiento para la neumonitis por hipersensibilidad