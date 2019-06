El Miss Venezuela 'evoluciona' con la crisis y va por bellezas diferentes

LEA TAMBIÉN

El concurso de belleza Miss Venezuela, del que han salido siete ganadoras del Miss Universo, presentó este jueves 13 de junio del 2019 a las candidatas a la corona de este año y anunció una evolución del afamado certamen que subirá el telón en agosto del 2019, pese a la crisis económica nacional, en la búsqueda de diferentes tipos de mujeres.

Buscamos "una belleza diferenciada. Nosotros lo que hacemos es potenciar la belleza de cada una de ellas (...) no queremos estándares, ni estereotipos", dijo la gerente general del concurso, Nina Sicilia. Este manifiesto, explicó, no excluye las cirugías plásticas que forman parte del certamen, conocido popularmente como la "fábrica de reinas", pero por primera vez, subrayó, los organizadores no buscan "construir prototipos de belleza".



Someterse entonces a una operación estética "queda en la decisión de cada una de ellas (las 24 competidoras)" pues, prosiguió Sicilia, "nosotros no modelamos previamente a una miss, a la miss que queremos, no la diseñamos".



Lo que sí hará la directiva del concurso, conformado por tres exreinas de belleza, es asesorar a las participantes respecto a la imagen, manteniéndose siempre "alineados con todo lo que el mundo de la estética ofrece hoy día". "Tenemos personalidades diferentes, aspectos físicos diferentes. Queremos mujeres reales, en la medida en que ellas se quieran y se gusten así como están en esa medida es que van a proyectar", agregó.



La directora de formación del Miss Venezuela, María Gabriela Isler, defendió la pertinencia del concurso pese a los detractores que consideran este tipo de certámenes una afrenta al feminismo. "Un certamen de belleza, por experiencia propia digo, es una plataforma de crecimiento invaluable. Las capacidades que tú desarrollas aquí son infinitas, que te ayudan no solamente para ir a un Miss Universo sino para el resto de tu vida", alegó la joven, ganadora del Miss Universo 2013.



En este sentido, Isler instó a los críticos del Miss Venezuela "a que conozcan la historia" de las candidatas y "a que reconozcan la historia de muchas mujeres, centenares que han pasado por el Miss Venezuela, y que han construido historias exitosas" en varios campos profesionales. En el Miss Venezuela "nadie está limitando sus capacidades (las de las competidoras) ni subestimando su potencial", sumó.



Consultada sobre las razones para celebrar una competencia de belleza en un país sumido en su peor crisis económica, Sicilia arguyó las fuentes de trabajo que representa la maquinaria del Miss Venezuela que incluye más de un centenar de maquilladores, diseñadores, estilistas, entrenadores o profesores.



"Nosotros vamos a seguir avanzando, respetando las limitaciones de recurso, respetando la coyuntura, sin hacer gala de opulencias innecesarias, pero sí en la medida que podamos vamos a mantener esa fastuosidad, esa majestuosidad", dijo.



Isler señaló al respecto que, precisamente, por la crisis nacional, en la que según Naciones Unidas, 1 de cada 4 venezolanos necesita asistencia humanitaria urgente, el certamen decidió incorporar como "prioridad" que el trabajo social de las competidoras debe "impactar positivamente en las comunidades".



Por último, la gerente general del concurso aseguró que hoy no es más barato que antes convertirse en una miss pero, matizó, "cualquiera de las jóvenes que aspire al Miss Venezuela tiene la oportunidad de hacerlo".



"Ninguna de las jóvenes que está aquí requiere tener ninguna plataforma económica para poder ser Miss Venezuela, nosotros estamos aquí, las recibimos, les damos formación, les damos su vestuario, para ejercicio, para el día a día, les proveemos su vestido de gala, el estilismo y el maquillaje", explicó.



Venezuela es el país más galardonado en las competencias globales de belleza femenina como Miss Mundo y Miss Internacional, y ganó incluso un Récord Guinness por conseguir que participantes de ese país lograran el título de Miss Universo en dos años consecutivos.