Miss Transqueen, la ceremonia que empodera al tercer sexo de la India

La India celebró este jueves en Nueva Delhi la final anual de Miss Transqueen India, una gala que buscó la inclusión y el reconocimiento de las mujeres transexuales, en un país que todavía discrimina a ese colectivo en el ámbito laboral.

Esta ceremonia, además, corona a la próxima representante de la India en el certamen internacional Miss Trans Star, que se celebrará a finales de este año en Tailandia.



La fundadora de esta ceremonia, Reena Rai, explicó que este concurso "lleva la belleza a otro nivel" que pueda dar a las concursantes "la confianza que necesitan para mostrar su talento".



Rai empezó a plantear este concurso como una forma de visibilizar al colectivo LGTBI (Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales) tras percatarse de que entre ellos se "hace mucho por la comunidad, pero el cambio vendrá cuando la gente que discrimina cambie su mentalidad".



Esta tercera edición se celebró por primera vez en un auditorio abierto al público, donde la mayoría de los asistentes eran niños de escuelas invitados por Rai, como parte de su labor social por normalizar al colectivo desde edades tempranas.



"La discriminación empieza en la infancia, por lo que cuando les enseñas en la edad adecuadas, las cosas se desarrollan de manera positiva", consideró.



Aunque la comunidad LGTBI celebró hace un año la despenalización de las relaciones homosexuales, con la decisión del Tribunal Supremo de la India de tumbar el artículo 377 del Código Penal, heredado del Imperio Británico y que castigaba con penas de cárcel las relaciones "contra natura", la discriminación continúa en este país.



La embajadora del evento, Navya Singht, sostuvo que el cometido de este concurso ayuda a alzar la voz a quienes no tienen el valor suficiente para reconocer su sexualidad de forma abierta en la India. "Solo tienes una vida. Si deseas conseguir tus objetivos, sal del armario", reivindicó.



Para esta gala las concursantes, que llenaron la pasarela de color, se prepararon días antes con las ganadoras de anteriores ediciones y las profesoras del certamen, de las que recibieron clases y asesoramiento para mejorar sus habilidades.



"Ellas nos enseñan a cómo trabajar, cómo posar y cómo hablar con los medios", aclaró la ganadora del certamen del año pasado, Namitha Ammu, que recibió la misma formación en la pasada ceremonia y que ahora era ella la que aconsejaba a las nuevas aspirantes.



Ammut confesó que participar en este certamen le cambió la vida. "Estoy representando a la India y ahora todo el mundo me conoce como la actriz y modelo que soy", dijo.



"Este concurso nos hace sentir orgullosas de quienes somos porque todo el mundo piensa que somos trabajadoras sexuales y aquí rompemos con eso. Todas tenemos talento y podemos hacer lo que queramos", señaló.



Durante el evento, las once aspirantes desfilaron hasta en tres ocasiones con vestidos y atuendos que representaban a sus estados ante un jurado que valoraba su lenguaje corporal, además de su capacidad interactiva.



La modelo quiso destacar que "la belleza aquí no es lo importante, sino lo que tenemos dentro", por lo que aconsejó a las actuales concursantes que se guiasen "por ellas mismas".



Por eso, antes de anunciar a las siete finalistas, el jurado premió a todas las participantes por destacar en alguna de las destrezas.



Las elegidas para esta última fase se enfrentaron a una ronda de preguntas personales formuladas por el jurado, en las que tenían que demostrar sus habilidades para hablar en público y su valía para representar a la India en el ámbito internacional.



Esta categoría determinó a las ganadoras, que dividió la medalla de bronce en dos, coronando así a tres misses y a la ganadora anual: Nithu RS.



"Lo que me hizo ganar fue mi verdad y mi lealtad, he sido activista durante los últimos tres años", aseguró la campeona de Miss World Diversity en la categoría, Naaz Joshi.



Joshi considera clave la destreza de las aspirantes en esta categoría para representar al país, puesto que "ser Miss te carga de mucha responsabilidad sobre los hombros, nosotras ofrecemos programas de sensibilización de género a muchas instituciones" y, para ello, necesitan estar a la altura.

La belleza se mide "en la forma que la gente te vaya a recordar cuando mueras", concluyó.