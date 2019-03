Miss Perú 2019 pierde la corona por filtración de videos que la muestran en estado de ebriedad

LEA TAMBIÉN

La representante de la belleza peruana, Anyella Grados, perdió la corona de Miss Perú y ya no representará al país vecino en el Miss Universo. Esto luego de la filtración de unos videos en los que la reina de belleza aparece en una discoteca en un supuesto estado de ebriedad.

La directora de la organización Miss Perú, Jessica Newton, a través de un comunicado emitido el miércoles 27 de marzo del 2019 anunció que Grados no portará más la corona nacional con el “único propósito de salvaguardar el prestigio” de la organización. Según Newton, se evaluó los hechos y se tomó una decisión justa sin la intención de causar daño a nadie, pero afirmó que la joven no estaba lista para portar el título al no saber mantener una conducta intachable.

Grados y Newton habrían tenido una conversación telefónica, luego de que los videos se hicieran públicos, en la que la exmiss dijo que se justificaría ante la organización, pero eso no pasó, recoge el portal web de CNN.



La Miss Teen Perú, Camila Canicoba, fue quien grabó el video de Grados en supuesto estado de ebriedad con la intención de “reportar la actitud”, menciona CNN. Sin embargo, Canicoba también perdió la corona por asistir a la discoteca sin el debido permiso de la organización.



Por su lado, Anyella Grados también escribió un comunicado en su cuenta de Instagram en el que dice que tomará acciones legales en contra de la persona que la filmó sin su consentimiento por “atentar en contra de mi honor y reputación”, ya que según la joven se encontraba “consiente de la situación” el día que le filmaron.



La corona de Miss Perú será encargada a Camila Escribens, primera finalista del concurso, para reemplazar a Grados en unos compromisos que ya estaban pactados. Luego en un nuevo certamen de belleza, que será anunciado por la organización a cargo se elegirá a otra soberana para representar a Perú en el Miss Universo, informa el diario



El medio peruano asegura que el video fue filtrado la semana pasada en la red social Facebook y, según El Comercio de Perú, Canicoba, Grados y la segunda finalista de Miss Perú Yoko Chang acudieron a la fiesta sin autorización. Las tres fueron sancionadas siendo retiradas de los concursos.