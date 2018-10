La ganadora de Miss Perú 2019 denuncia 'bullying cibernético'

LEA TAMBIÉN

Anyela Grados se coronó el pasado domingo 21 de octubre del 2018 como Miss Peru 2019 y representará a su país en el certamen de Miss Universo 2019. Pese a ostentar el título de 'mujer más bella de su país' le han llovido críticas en redes sociales.

La soberana de la belleza peruana tiene en su cuenta de Instagram un total de 12 700 seguidores hasta las 11:00 de este 23 de octubre del 2018. En sus imágenes compartidas por medio de esta red social, usuarios le han dejado comentarios despectivos como "Peppa Pig", le han dicho que es "una mujer básica y corriente", entre otros. Hay usuarios que incluso le han pedido que renuncie para "dejar en alto el nombre del Perú".



En una entrevista que concedió a un programa de televisión peruano, Grados se refirió a la ola de críticas que ha recibido y asegura que la mayoría de comentarios despectivos que usuarios dejan en sus imágenes hacen referencia a su aspecto físico. La Miss Perú considera que es víctima de "bullying cibernético".





Afirmó que muchos de los comentarios hacen referencia a su madre y que eso es lo que más le duele. "Me siento muy orgullosa de ser chola, de ser indígena, de pertenecer a Perú y de representarlo ahora y no tendría porque sentirme mal. Me quiebro si un poco, me siento mal que se metan con mi familia, con mi madre, que le insulten(...) Lo lamento; tal vez, algunas personas han tomado de otra manera mis declaraciones", expresó.



Horas antes de conceder la entrevista en la televisión Grados dijo al diario El Comercio de Perú que es Miss Perú "duela a quien le duela. Me van querer muy pronto... Me van querer como reina".



La mujer que representará a Perú en el Miss Universo 2019 tiene 19 años. Estudia ciencias de la comunicación, es conductora de un programa llamado 'Trujillo al día' y oriunda de La Libertad. Grados se alzó con la corona, según el diario El Comercio de Perú, "al responder airosa una interrogante en torno a los niveles de corrupción" en el país.



En su respuesta, afirmó que los índices de corrupción en Perú "son negativos. Cada día aumenta el tema de la corrupción y no debemos permitir ello, hay que concientizar a la sociedad, que las personas honestas se involucren en los temas políticos para que así podamos nosotros, siempre y toda la vida, fortalecer a nuestras próximas generaciones ".



Pese a las críticas que ha recibido en sus imágenes difundidas en Instagram. Grados también ha sido defendida por otros usuarios.