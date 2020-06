Exmiss Colombia Daniella Álvarez fue sometida a una amputación de pierna

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

“Quiero compartir con ustedes mi nueva versión, amo mi cuerpo igual que antes”. Con esas palabras, Daniella Álvarez compartió sus primeras imágenes después de la amputación de pie izquierdo a la que fue sometida el sábado 13 de junio del 2020.

La barranquillera, quien ganó el concurso de Señorita Colombia en el 2011, subió a su cuenta de Instagram seis fotos en las que se le ve rodeada de sus seres queridos: sus dos padres (Gustavo y Zandra), sus hermanos (Ricki y Andrea) y su exnovio Lenard Vandera.



Todos posan abrazándola, llenándola de amor y en medio de sonrisas. También se puede ver la amputación que tuvieron que hacerle a Álvarez y que llega hasta la altura de su rodilla izquierda.



“Estoy feliz de estar aquí en este mundo para superar todos los retos que vienen en mi nueva vida”, agregó la también modelo y presentadora en su publicación.



“Sé que de la mano de Dios Todo lo lograré: ‘Pies, para que los quiero si tengo alas para volar’. Vamos para adelante”, escribió.



Las imágenes han recibido miles de ‘Me gusta’ en la red social y también muchos comentarios de apoyo y admiración para con la exreina.



“Eres un ejemplo a seguir!! Gracias por mostrarnos esa valentía y fuerza que tienes”, “eres un ejemplo. Grande, Dani”, “no tengo palabras para admirar tu valentía” y “pa’lanteee que vienen cosas maravillosas” fueron algunos de los mensajes que recibió.



Álvarez fue operada el pasado sábado 13 de junio en horas de la mañana, en la Fundación Cardio Infantil, en Bogotá.



“La cirugía fue un éxito y Daniella se encuentra en recuperación”, dijo una fuente de la clínica.



En la noche del viernes 12 de junio, ella mismo hizo pública la amputación a la que se tenía que someter.



Según sus propias palabras, esta situación se debió a que sufrió una isquemia, que es una especie de obstrucción del flujo sanguíneo, tras tres cirugías que le realizaron para quitarle una masa anómala en su abdomen.



El proceso

​

Según contó Álvarez, el pasado 18 de mayo fue sometida a una cirugía para retirarle la masa que tenía en su estómago. “Era del tamaño de una moneda de 200 pesos y la operación era, relativamente, sencilla”, sostuvo.



No obstante, la masa estaba muy pegada a su arteria aorta, por que lo tuvo que ser sometida a dos procedimientos más.



“Y aunque la aorta quedó muy bien, me causó una isquemia que afectó mis extremidades inferiores”, continuó Álvarez.



Explicó que sus piernas no tuvieron problema, pero sus pies se afectaron, sobre todo el izquierdo.



“Me hicieron una cuarta cirugía (…) Pero, finalmente, nunca pudo llegar la sangre suficiente a mi pie”, agregó, al tiempo que dejó claro que esta era la razón por la que le amputarían su extremidad.



“En familia hablamos y yo tomé la decisión (...) Con la prótesis que tendré bailaré bachata, correré y montaré bicicleta”, actividades que siempre comparte en sus perfiles en redes.

“El milagro es mi vida. A Dios y a la Virgen, gracias, pues me dan todo el valor y el optimismo”, finalizó.