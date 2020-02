La misión Solar Orbiter despegará el 9 de febrero del 2020

🚀Launch update🚀 @NASA @esa @Airbus @ulalaunch now targeting 9 Feb (23:03 EST)/10 Feb (04:03 GMT/05:03 CET) for launch of #SolarOrbiter



More info 👉https://t.co/cStPeAQazc



European media event now on 10 Feb 👉https://t.co/53LB8mYNBT#WeAreAllSolarOrbiters pic.twitter.com/f61SCTk5lz