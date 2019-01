Ministerio de Turismo se pronuncia sobre supuesto proyecto de parque acuático en playas de Salinas

LEA TAMBIÉN

El Ministerio de Turismo emitió un comunicado oficial el viernes 18 de enero del 2019, tras la información publicada en redes sociales, sobre el supuesto proyecto turístico de un parque acuático en el área Chipipe - Salinas, de la provincia de Santa Elena, en la Costa del Ecuador.

El área Chipipe- Salinas es uno de los principales sectores turísticos de Santa Elena. El lugar es reconocido a nivel mundial por el agua clara y arena de sus playas, que permiten a los buzos mirar a cientos de peces tropicales y apreciar a la fauna marítima.



La Cartera de Turismo aclaró que, el pasado 26 de junio del 2018, "el Director Regional de los Espacios Acuáticos de Santa Elena y Capitán de Puerto de Salinas, solicitó a la Coordinación Zonal 5 del Ministerio de Turismo determinar si es factible la implementación de este parque” zoológico y acuario.

#ComunicadoOficial: @TurismoEc, ante la información compartida en las redes sociales sobre la empresa

Waterland Mundo Submarino y el “Parque Acuático Interactivo” en Chipipe-Salinas, aclara: https://t.co/hx8tOd9fsQ pic.twitter.com/qX9iT5BnLR — Mintur Zonal 5 (@MinturZonal5) 19 de enero de 2019



Días después, el 9 de julio, la entidad de Gobierno respondió a los funcionarios que la “normativa de turismo vigente no regula la instalación y funcionamiento de un Acuario Marino que muestre ejemplares de fauna acuática y silvestre a través de programas interactivos, por lo que el Ministerio de Turismo no estaría en la facultad de emitir algún criterio en torno a los permisos de funcionamiento que la propuesta requiere”.



Luego, en octubre del año anterior, el Ministerio de Turismo asegura que también "informó a la empresa solicitante que de acuerdo al Art. 5 de la Ley de Turismo el acuario no corresponde a una actividad turística, “por tanto no se podrá registrar su empresa como un establecimiento oferente de servicios turísticos”, refiere el comunicado.



El pronunciamiento de Turismo se dio después de que el Movimiento Animalista Nacional de Ecuador expusiera una carta, que se difundió en las plataformas de Internet, en donde manifestaba temor que la argumentación de expertos y científicos "no tenga el peso suficiente contra la oferta" de la empresa.



Finalmente, el Ministerio hizo un un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada por los canales oficiales.