Viceministra de Cultura se pronuncia sobre presupuesto para la Feria Internacional del Libro de Quito 2019

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El segundo semestre del 2019 está en marcha y todavía no hay un presupuesto aprobado para la Feria Internacional del Libro de Quito (FILQ). Así lo confirmó a EL COMERCIO Ana María Armijos, viceministra de Cultura y Patrimonio, en una entrevista realizada este 9 de julio del 2019.

“Cuando llegamos no había presupuesto para la feria. Las anteriores autoridades no dejaron presupuestando el evento, pero ya se hizo la gestión para que el Ministerio de Finanzas nos dé los recursos. Estamos viendo qué dinero no se va a gastar para poder traspasarlo a esa partida y tener un presupuesto decente, pero de que se hace la feria se hace”, explicó.



La alerta de la precaria situación de la FIL de Quito saltó esta semana tras las declaraciones que Édgar Allan García, exgerente del Plan de Lectura José de la Cuadra, lanzó en un medio guayaquileño. “No hay dinero para la feria” dijo el escritor, que en varias oportunidades ya se había quejado sobre los recortes presupuestarios para el plan.



Armijos también confirmó que se reunió con autoridades del Municipio de Quito para gestionar el lugar en que se celebraría la feria. Esto, a pesar de que la anterior administración firmó un comodato con la Cámara del Libro para que el evento literario se realizara durante cinco años en el Centro de Exposiciones Bicentenario.

Para Leonor Bravo, actual vicepresidenta de la Cámara del Libro, que Quito se quede sin feria del libro sería sentar un mal precedente para la gestión cultural del país. Esta escritora sostiene que armar una feria internacional en cuatro meses va a ser una empresa complicada pero no imposible. “Aunque no sean los 11 días del año pasado se debe hacerla. El jueves (11 de julio del 2019) tenemos una reunión con la viceministra de Cultura para saber cuáles serán las líneas de acción”, expresó.