La minería en la Amazonía ocupa 20% de las tierras indígenas y empeora la deforestación, según informe

Las concesiones mineras y las operaciones de minas ilegales ocupan más de una quinta parte de las tierras indígenas en el Amazonas, lo que provoca mayores tasas de deforestación, reveló un informe publicado el miércoles 7 de octubre de 2020.

Alrededor de 1,5 millones de indígenas viven en el Amazonas, donde las actividades mineras afectan unos 445.000 kilómetros cuadrados de sus tierras, según un informe del Instituto de Recursos Mundiales (WRI por sus siglas en inglés) y la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG).



El estudio no incluyó datos sobre las tierras indígenas en la Guayana Francesa y Surinam.



Aunque las concesiones mineras inactivas representan la mayoría de estas intersecciones, alrededor de un tercio de las tierras indígenas están superpuestas por concesiones activas y operaciones mineras ilegales, lo que aumenta la deforestación, aseguró el informe.



"Las tierras indígenas con minería mostraron una mayor tasa de pérdida de bosques en el período de 15 años comprendido entre 2000 y 2015 que las tierras indígenas que no están directamente afectadas por la minería", dijo en una conferencia de prensa Peter Veit, director de la iniciativa de tierras y recursos del WRI.



Las tierras indígenas afectadas por la minería en Bolivia, Ecuador y Perú registraron una tasa de deforestación de al menos tres veces mayor que en las zonas no afectadas, mientras que en Colombia y Venezuela la tasa fue de una a dos veces superior.



La situación se agravó por la pandemia del coronavirus debido a que el aumento de los precios del oro y la retirada de las fuerzas militares y policiales permitió la expansión de las operaciones mineras ilegales.



"Bajo la cobertura de la pandemia covid-19 sólo ha empeorado", dijo Michael McGarrell, representante de la Asociación de Pueblos Amerindios de Guyana.



McGarrell aseguró que las comunidades indígenas no están en contra de la minería si se hace de manera responsable, citando las prácticas mineras artesanales tradicionales.



"No nos oponemos al desarrollo", afirmó McGarrell. "La minería responsable beneficiará al medio ambiente y a todos nosotros".