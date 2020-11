El director David Fincher revela cómo era el final de la serie 'Mindhunter'

Tras meses de incertidumbre sobre el futuro de 'Mindhunter' a raíz de las declaraciones de su creador, David Fincher, parece que por el momento no habrá tercera temporada.

Ahora el cineasta ha revelado cómo pensaba terminar la serie de asesinos en serie, con el caso del asesino BTK -las iniciales en inglés de 'Bind, Torture and Kill', es decir, 'atar, torturar y matar', el modus operandi que le hizo célebre-, y deja una pequeña puerta abierta al regreso de la ficción.

En una reciente entrevista concedida a Variety en el marco de la promoción de Mank, la película en la que relata cómo se creó el guion de Ciudadano Kane que pronto llegará a Netflix, Fincher explicó que, cuando pensó en 'Mindhunter', "la esperanza era llegar hasta finales de los 90, principios de los 2000" en su recreación de la historia de los asesinos en serie de América.



"Con suerte podríamos llegar hasta ver cómo llaman a la puerta de Dennis Rader", añadió refiriéndose al psicópata conocido por BTK por su modus operandi, que gustaba de mandar cartas a la policía relatando sus atroces crímenes. Rader acabó con la vida de 10 personas en Wichita y Park City, Kansas, entre 1974 y 1991 y fue detenido en 2005. "En algún momento me gustaría volver a visitarlo", agregó Fincher, aunque por el momento descarta la idea.



BTK iba a ser la nueva encarnación del mal



Durante las dos temporadas de 'Mindhunter', se fueron presentando pequeñas pistas que adelantaban la llegada de BTK, prevista para la temporada 3. Sin embargo, pese a las buenas críticas de la serie, su alto presupuesto y sus pocos visionados, así como el compromiso del director con otros proyectos, han cancelado, al menos de momento, los planes iniciales para la serie de Netflix.



Porque, aunque la posibilidad siempre existirá en el futuro, Fincher cree que ahora mismo no es el momento de 'Mindhunter'. "No sé si tiene sentido continuar", continuó explicando en la entrevista. "Fue una serie muy cara que tuvo una audiencia apasionada, pero nunca obtuvimos las cifras que justificaran el coste", reconoció.



"Ciertamente necesitaba un tiempo fuera de la serie. Todos estábamos muy ocupados terminando la segunda temporada, por lo que no tenemos ni guiones ni una biblia que nos dijera cómo continuar la temporada 3", aseguró el cineasta antes de admitir que "no está listo para pasarse otros dos años en esa posición", refiriéndose a los angustiosos y prolongados rodajes de 'Mindhunter', gran parte de ellos desarrollados en sótanos, durante seis o siete meses al año durante más de tres años.