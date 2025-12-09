Min Yoongi, conocido mundialmente como Suga de BTS, volvió a convertirse en tendencia por un emotivo mensaje en video.

El mensaje fue dirigido a los niños autistas de su programa Shining MINDs y a los integrantes de la banda MIND.

El saludo se proyectó durante el primer concierto del grupo el 9 de diciembre de 2025. El artista felicitó a los jóvenes por su esfuerzo y los animó a disfrutar del escenario.

Según el sitio Music Mundial, el video resaltó el trabajo de Yoongi en Shining MINDs, un programa creado para apoyar a niños autistas mediante terapia musical.

Este proyecto funciona dentro del Hospital Yonsei de Corea del Sur y es financiado por el Centro de Tratamiento Min Yoongi.

Un mensaje que destacó su rol como profesor

En el video, Yoongi se presentó como “su profesor Min Yoongi” y habló directamente a miembros como Gunwoo, Yerim, Jihwan, Dohyun, Wonwoo y Chanel. El músico reconoció su ardua práctica y sus nervios previos a la presentación.

El rapero también expresó orgullo por verlos regresar al escenario acompañados por amigos músicos. Además, agradeció a colaboradores como Bajo, Iron Band y a los ejecutivos del hospital por su apoyo al evento.

Music Mundial señaló que la recaudación del concierto será destinada al centro de tratamiento impulsado por el artista. Esta acción reforzó el carácter solidario del proyecto.

La viralidad detrás de un gesto

Momento en el que Suga de BTS dio el mensaje.

Según Time Now News, el clip se volvió tendencia gracias a los fans y al ARMY que lo compartieron masivamente en Twitter, Instagram y TikTok. Su calidez y cercanía generaron una ola de reacciones emocionales en todo el mundo.

La viralidad del mensaje también destacó su papel como mentor dentro del proyecto musical. La comunidad celebró su compromiso continuo con causas sociales a través de la música.

La trayectoria de Min Yoongi añade peso a este gesto humanitario. Su evolución como rapero, compositor y productor desde los días de BTS hasta su carrera como Agust D lo ha convertido en una figura influyente y admirada.

