Estiman hasta 13 millones de nuevos casos de cáncer infantil hasta el 2050

Desde ahora y hasta el 2050 se espera que haya unos 13 millones de casos de cáncer infantil en el mundo y la mitad de ellos podrían no ser diagnosticados, advirtió una especialista.

En entrevista, Florencia Infante, presidenta de la Fundación Unidos por el Arte contra el Cáncer Infantil (UNAC), señaló que estas son las proyecciones que han hecho 44 especialistas oncólogos en a nivel mundial.



"Es un panorama enormemente complicado porque estamos pensando que más de 400 000 nuevos casos se detectarán anualmente, pero con el problema de la pandemia las posibilidades de detección oportuna se reducen", afirmó en el Día Internacional del Cáncer Infantil.



La Organización Panamericana de la Salud (OPS) destaca que actualmente en Latinoamérica y el Caribe se diagnostican al año unos 17 500 nuevos casos de cáncer infantil en la región, y se registran más de 8 000 muertes a causa de esta enfermedad. Mientras que en México, anualmente, se detectan unos 5 000 casos oncológicos en niños.



Infante explicó que, aunque el cáncer infantil tiene tasas de supervivencia del 80% cuando es detectado a tiempo, desafortunadamente en países de recursos medios y bajos no se logra esta cifra debido a que no existe ni el diagnóstico ni la atención temprana para la enfermedad.



La experta señaló que la pandemia ha tenido un impacto "severo" en los infantes con cáncer, tanto por el padecimiento en sí como por la necesidad de "no salir" para protegerse del coronavirus.



Recalcó que, además, muchas instituciones se han volcado a la atención de la covid-19, lo que ha generado una desatención en los pacientes con cáncer.

Además, dijo el nuevo modo de vida al que ha obligado la pandemia, tales como el aislamiento, la falta de actividad física, la calidad de la alimentación y la carencia de atención emocional podrían incidir en un aumento en los casos oncológicos en los niños.



Importancia de la detección



Infante señaló que es un error pensar que el cáncer es sinónimo de muerte pues, en la mayoría de los casos, los niños pueden sobrevivir si la enfermedad se detecta en etapas tempranas.



Para ello, exaltó la importancia de que los padres o cuidadores estén al pendiente de los pequeños y detecten síntomas como cansancio, falta de energía y hematomas (moretones) que no tienen explicación alguna.



"Son síntomas sencillos de detectar y es importante que los padres estén al pendiente de ellos para que lleven al pequeño lo más pronto posible con un especialista", afirmó.



Sin embargo, señaló que es importante también que se destinen los recursos suficientes para combatir la enfermedad.



Pabellones de salud

​

Con la finalidad de que los pequeños tengan conciencia sobre la importancia de preservar su salud, la UNAC cuenta con los llamados Pabellones de la salud, lugares en donde se promueve el autocuidado de la salud y la prevención social de la violencia y la delincuencia.



"Estos espacios ayudan en la prevención de enfermedades como la obesidad y las adicciones, a fin de beneficiar a los niños y jóvenes para que tengan mejor calidad de vida a través de la diversión y el arte", refirió.

Actualmente, los pabellones, ubicados en el central Estado de México y el norteño estado de Nuevo León, se encuentran cerrados debido a la pandemia. Sin embargo, Infante planea ya volverlos espacios virtuales para seguir atendiendo a la población infantil