Millie Bobby Brown cuenta un desagradable encuentro con una fan

Millie Bobby Brown ha abierto su corazón y ha relatado su desagradable encuentro con una fan. La actriz ha grabado un vídeo para historias de Instagram en el que cuenta cómo una seguidora trató de grabarla en una tienda, a pesar de su negativa.

"Acabo de ir de compras con mi madre por Navidad", relata la actriz, que fue reconocida por una fan. "Ella dijo: '¿Puedo grabar un video tuyo?' Dije: "no". ¿Por qué querría alguien un vídeo de mí? No es un vídeo de ambas. De mí", explica Brown. "No necesito justificárselo a nadie. Si no quiero que me graben, no es necesario", agrega.



"Yo estaba pagando y ella pasó junto a mí y comenzó a grabarme. Y yo dije: 'Soy un ser humano. ¿Qué más puedo decirte?'. Ella dijo: 'Entonces, ¿no puedo grabar un vídeo de un ser humano?' No puedes hacerlo cuando te he dicho que no", esgrime la intérprete, que no puede contener las lágrimas.

​

millie bobby brown just posted on her instastory talking about how once again people forget that celebrities ARE human beings. no matter who they are you have to respect them and be kind, making someone uncomfortable it’s not cool. pic.twitter.com/76y1gEafmY — thay 🦙 (@beingamaguire) November 30, 2020



"Me molesta que la gente intente sobrepasar los límites y me gustaría que la gente fuera más respetuosa", lamenta la estrella. "Todavía estoy tratando de aceptar todo esto y todavía es abrumador. ¿Dónde está mi derecho a decir 'no'? Me haré una foto contigo siempre y cuando no pases el límite y trates de discutir conmigo, tengo mi derecho a decir 'no'", sentenció. "Estoy haciendo este vídeo para decir que tienes que mostrar más respeto por los demás, sin importar quiénes son oqué hacen. Se trata simplemente de modales", pide.



Desde la cuenta oficial de guionistas de Stranger Things han querido mostrar su apoyo a la joven. "Sed amables con los demás. Sed compasivos. Llevad mascarilla. Todas esas cosas son gratis y no cuestan energía", escribieron.