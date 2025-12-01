Millie le dijo adiós a Bobby y adiós a Brown. ¿Qué hizo la actriz de ‘Stranger Things’?

Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

Millie Bobby Brown se cambió el nombre. Así lo confirmó ella mismo.

Oficialmente su nombre legal tras casarse con Jake Bongiovi es Millie Bonnie Bongiovi. Adiós a “Bobby” y adiós a “Brown”.

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Este cambio ocurrió 18 meses después de su boda que fue en mayo de 2023.

Boda secreta, otra italiana y cuatro vestidos

Brown se casó en secreto con el hijo de Bongiovi en mayo de 2023.

Luego tuvo una segunda ceremonia en Italia y lució cuatro vestidos.

La adopción de Millie Bobby Brown

En agosto de 2025, la pareja anunció la adopción de una niña.

Pidieron privacidad y aseguraron que quieren criarla lejos del ruido mediático.

Brown no compartirá el nombre de su hija hasta que la menor pueda decidirlo. Para ella, proteger su intimidad es esencial.

Noah Schnapp, de coestrella a padrino

Millie reveló que Noah Schnapp su compañero en ‘Stranger Things’ es el padrino de su hija.

Su amistad desde 2016 fue determinante para elegirlo.

Criticada por “verse mayor”

La actriz enfrentó críticas por verse más adulta en redes y respondió que no tolerará ataques a su crecimiento.

“¡Sonríe tú!”: su respuesta viral en la alfombra roja

En Londres, un fotógrafo le gritó “¡Sonríe!”. Ella contestó: “¿Que sonría? ¡Sonríe tú!”, antes de retirarse del photocall.

Acoso e intimidación de David Harbour

Millie Bobby Brown presentó una queja formal contra David Harbour por acoso e intimidación —no sexual— antes del rodaje de la temporada 5, lo que llevó a Netflix a una investigación interna.

La actriz incluso pidió un representante en set durante sus escenas juntos. Meses después, ambos sorprendieron al aparecer abrazados y sonrientes en la premiere final en Hollywood.

En The Hollywood Reporter, Brown no negó la queja, pero aseguró que su amistad con Harbour sigue intacta y describió su reencuentro como “nostálgico”.

Luego de ‘Stranger Things‘

Brown firmó un contrato con Netflix para protagonizar y producir ‘Prism’, una serie sobrenatural. Considera este proyecto su transición natural tras ‘Stranger Things’.

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