Milla Jovovich se entrenó con soldados, espadas y sables para su nuevo papel como heroína

El pasado 17 de diciembre del 2020, la actriz Milla Jovovich celebró su cumpleaños número 45. Su travesía por la saga ‘Resident Evil’ (2002-2016) y su regreso al cine como la capitana de un equipo militar de élite en ‘Monster Hunter’ la ratifica como una de las principales figuras de acción femeninas.

Paul W.S. Anderson, esposo de Jovovich, dirige esta cinta de acción y ciencia ficción basada en el icónico videojuego del mismo nombre. El estreno de la película en Ecuador está previsto para el 1 de enero del 2021, pero antes la protagonista y el director revelaron algunos detalles de la producción en una charla virtual con este Diario.



“Jugué el videojuego en Japón hace como 12 años cuando aún no era tan popular. Me pareció que tenía un valor cinematográfico, con estas criaturas que tienen un diseño fantástico y que además era completamente nuevo y fresco”, dice el director sobre el tiempo que lleva pensando en una adaptación cinematográfica del juego.



Anderson pone en el centro de la historia a Artemis, un personaje que no pertenece al videojuego que aparece como una oficial del ejército que termina atravesando un portal a un mundo desconocido donde deberá enfrentarse a criaturas nunca antes vistas.

Video: YouTube Canal: Sony Pictures Argentina



Este nuevo personaje y esa transición entre el mundo real y el universo ficticio de ‘Monster Hunter’ es la estrategia que empleó el director para captar la atención de los fans del videojuego, así como del público que no lo conoce.



“Si no conoces nada del mundo ‘Monster Hunter’ está bien porque lo podrán ver y descubrir por primera vez junto al personaje de Milla. Pero si eres un gran fan, el mundo que ella está descubriendo será rápidamente reconocible porque es 100% parecido al videojuego”, explica el cineasta.



Anderson admite que el hecho de haber crecido en una sociedad matriarcal en el norte de Inglaterra influyó en su deseo de crear y poner en escena fuertes personajes femeninos.



“Desarrollé la película por mucho tiempo y tuve varias versiones de guion. Cuando terminé se lo entregué a Milla y le fascinó el personaje que creé. Tuve que ser un poco persuasivo, pero eventualmente ella vino a formar parte de la aventura”.



Anderson trabajó junto con Ryozo Tsujimoto y Kaname Fujioka, los creadores del videojuego, para trasladar los entornos, personajes y criaturas al lenguaje cinematográfico, con el personaje de Jovovich como protagonista.



“Esta película fue muy especial porque interpreto a una mujer Ranger, algo que me he tomado muy en serio porque vengo de una larga tradición familiar de militares. Siempre he bromeado con que si no hubiese sido actriz me hubiera unido a la milicia para mantener la tradición familiar”, dice la actriz.



Para interpretar a la capitana Artemis, la actriz de origen ucraniano llegó al Centro de Entrenamiento Fort Irwin en California, donde recibió el mismo entrenamiento que reciben los rangers para enfrentarse a fuerzas insurgentes.



“Empecé el entrenamiento siete meses antes del inicio de la producción, me levantaba más temprano y entrenaba todos los días desafiándome a mí mismo física y mentalmente para sentir un poco más de cerca cómo se podrían sentir los verdaderos soldados durante su preparación”.



Allí conoció a Natalie Mallue, una de las 18 rangers mujeres del Ejército de EE.UU., quien se convirtió en la asesora militar de la cinta.



“Pude conocer verdaderas mujeres rangers y hablar con ellas sobre su vocación y cómo sobrevivir al entrenamiento. Es extraordinario cómo estas mujeres lo han logrado y literalmente se han convertido en superheroínas reales y estoy muy orgullosa de representarlas en la pantalla”, asegura la actriz.



Si bien las criaturas son generadas por computadora, Anderson decidió filmar en locaciones reales, en Sudáfrica y Namibia.



“Estábamos a cientos de millas del poblado más cercano, así que nos quedamos en una villa de tiendas de campaña enfrentando temperaturas extremas. Fue maravilloso, especialmente para los actores, porque realmente parecía que estábamos sobreviviendo como soldados en el desierto. Además, hizo más creíble la interpretación de nuestros personajes”.



En ese escenario, la protagonista tuvo que dejar las armas a las que estaba acostumbrada para empuñar enormes espadas y sables para derrotar a los temibles monstruos del desierto.



“He tenido entrenamiento con muchos tipos de armas a lo largo de los años. No era una novedad para mí, más bien fue como volver a estirar los músculos, porque no manejo ni tengo armas en la vida real. Pero fue divertido y educativo usar este tipo de armas con soldados reales como parte del entrenamiento y simular estas situaciones de combate como un equipo”.



El famoso videojuego de Capcom también fue parte de su preparación para interpretar a Artemis. “Fue muy divertido porque tenía chance de escoger sus armas y me sentía más cómoda al descubrir ese mundo y qué tipo de movimientos podían hacer los personajes con esas armas y fue una parte interesante del proceso llevar esos movimientos a la vida real”.



La actriz admite que fuera de la pantalla tiene un carácter firme y que la maternidad ha implicado un desafío del que aprendió a ser más paciente. En ‘Monster Hunter’, Artemis proyecta ciertos rasgos similares que le dan al personaje una cualidad más humana, a diferencia de su anterior personaje en ‘Resident Evil’.



“Las rangers son mujeres con capacidades extraordinarias, pero también son humanas. Son personas que podrías conocer en la vida real o incluso tener como parientes. En ese sentido Alice, de ‘Resident Evil’, es un personaje icónico, un antihéroe. Definitivamente menos conectada como humana que Artemis”.



Para Jovovich, una de las mejores cualidades de la cinta es que su personaje se proyecta como una mujer fuerte, inteligente y más humana, que pueda ser un referente para otras mujeres. “Estoy muy orgullosa y feliz de ver que la gente ama verme interpretar estos personajes porque yo también lo disfruto. Es una verdadera pasión”, concluye.