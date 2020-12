Exjefe de seguridad espacial de Israel asegura que los extraterrestres existen

Haim Eshed, de 81 años, estuvo al frente de la dirección espacial del Ministerio de Defensa de Israel durante tres décadas. En una entrevista con un medio de ese país aseguró que los extraterrestres sí existen, pero que hay un pacto para guardar esta información.



“Los Objetos Voladores No Identificados han pedido no publicar que están aquí, la humanidad aún no está lista”, dijo Eshed en la entrevista que trascendió el miércoles 9 de diciembre del 2020. Además de su cargo en el servicio de seguridad, el hombre es un reconocido profesor en su país.



Eshed ha publicado un libro llamado 'El Universo más allá del horizonte'. En él, asegura que los hombres del espacio han tenido contacto con humanos desde hace décadas, sobre todo con representantes del Gobierno de Estados Unidos.



Según publica Infobae, la entrevista fue traducida al inglés y publicada en los medios Jerusalem Post y la cadena estadounidense NBC. En sus declaraciones, el exmilitar dijo que el actual presidente de EE.UU., Donald Trump, conoce sobre los extraterrestres y que "estuvo a punto" de revelar su existencia.



Pero no solo eso, el profesor israelí afirma que la presencia de extraterrestres en nuestro planeta, incluso ha evitado que sucedan catástrofes nucleares.



Sobre la razón por la que confesó sus conocimientos a los 81 años, Eshed declaró: "Hoy ya están hablando de otra manera. No tengo nada que perder. He recibido mis títulos y reconocimientos, soy respetado en universidades del exterior, donde la tendencia también está cambiando".



Finalmente, puntualizó que: "Pronto, seguro, nos pondremos en contacto con extraterrestres, nos enseñarán todo lo que saben, la ciencia saltará mil años luz por delante y podemos empezar a viajar en el tiempo-espacio".