Miley Cyrus denuncia la 'explotación de los artistas en la industria de la música'

'Black Mirror' regresa esta semana con su esperada quinta temporada, que traerá la aparición estelar de Miley Cyrus. La actriz y cantante, que protagoniza uno de los nuevos episodios en el papel de una estrella del pop, ha hablado sobre la relación entre su propia vida y su personaje, y ha adelantado que el capítulo indagará en la presión a la que están sometidos los artistas.

"Creo que es una historia importante que necesita ser contada, una visión tan realista de lo que es trabajar en la industria de la música. Realmente retrata abiertamente la explotación de artistas y que las cifras generalmente eclipsan a la creatividad la mayor parte del tiempo", explicó Cyrus a The Guardian.



El teaser de la nueva entrega ofreció un vistazo al personaje de Cyrus como una estrella mundial "cuya existencia no es tan de color de rosa como parece". Como explicó la cantante en la entrevista, el mundo del pop retratado en el próximo episodio, titulado 'Rachel, Jack and Ashley Too', es "inquietantemente" familiar al que ella ha experimentado en la vida real. "Se puede ver en los medios de comunicación en este momento", dijo Cyrus. "Hay grandes similitudes con lo que vemos en la música pop de hoy".

​



La cantante no entró en los detalles del episodio, que ofrecerá una visión intrigante y sórdida del mundo del entretenimiento. Como acostumbra la serie de Netflix, el uso de la tecnología jugará un papel importante en la exploración de los diferentes temas, entre los que se incluyen la autoestima, la fama, las redes sociales y la salud mental.

'Rachel, Jack y Ashley Too' es uno de los tres episodios que forman la quinta temporada de 'Black Mirror', que regresará a Netflix el 5 de junio.