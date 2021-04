Miguel Bosé habla sobre su familia y su adicción a las drogas en una entrevista

Miguel Bosé confesó que dejó de consumir drogas hace siete años. El cantante español habló sobre sus adicciones y la situación actual con su familia en una entrevista con el periodista Jordi Évole. La primera parte de la conversación se difundió este domingo 11 de abril del 2021, después de más de cinco años de no conceder una entrevista a la televisión española.

“He tenido años salvajes en los que descubrí la parte oscura que todos tenemos: drogas, sexo a lo bestia, tabaco, sustancias, todo”, dijo el cantante español durante la entrevista. Su consumo de drogas habría empezado en 1989 “por un desamor”.



Además, confesó que llegó a consumir más de dos gramos diarios de cocaína, al igual que marihuana y éxtasis. En un momento de su vida, incluso, llegó a pensar que las drogas eran necesarias para su creatividad.



Aunque en un momento pudo despedirse de la vida nocturna y las fiestas, no pasó lo mismo con sus adicciones, las cuales continuaron por varios años. Esto cambió una noche, en el 2014, al subir las gradas de un escenario para un ensayo. En ese momento, Bosé le dijo a su manager: “se acabó”. Desde ese momento, hasta ahora, no ha vuelto a consumir drogas.



Durante la entrevista, Bosé se refirió a los problemas que tiene con su voz. Estos, dijo, se relacionan en parte a los conflictos que ha vivido en los últimos años con su familia, especialmente con su expareja.



“Cuando mi relación de pareja empezó a ir mal, cuando el amor no existe, cuando el enamoramiento ha desaparecido, en mi caso por discreción, por responsabilidad, por educación también, aguantas. Y estalla. Estalla mal y empiezan los problemas serios. Y, para mí, uno de esos problemas fue la voz. Ahora puedo hablar, pero he llegado a no tener voz, cero”, explicó.



En los fragmentos de la entrevista que se han difundido, el cantante también recalca que su madre no murió de covid-19 y pidió que se dejara a un lado esa teoría. Bosé cumplió 65 años el pasado 3 de abril del 2021.