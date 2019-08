Migrantes que intentan llegar a Estados Unidos se refugian en la casa de Juan Gabriel a tres años de su muerte

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En la ciudad fronteriza mexicana de Ciudad Juárez, a donde el reconocido cantautor Juan Gabriel emigró con su mamá siendo un niño, otros migrantes que esperan cruzar a Estados Unidos se congregaron a las afueras de su casa, en el tercer aniversario de su muerte.

"Era una persona sencilla y pobre, una inspiración", afirmó a EFE la enfermera venezolana Emy Morales quien acudió a la casa del cantante con su esposo y sus dos pequeños, con los que vive en una calle cercana.



Para Emy, que el primer lugar que vivió de Juárez fue la casa de Juan Gabriel en la calle 16 de septiembre, ésta es la única atracción turística que merece la pena conocer en Ciudad Juárez. "No hay mucho aquí", señaló.



Esta casa de Juan Gabriel, que en junio se anunció que se abriría para un museo y realizaría un paseo colindante para este aniversario luctuoso, volvió a recibir unas 300 personas que peregrinaron hasta aquí para celebrar la vida de quien les marcó con sus canciones.



"Es un ejemplo a seguir, alguien que pudo unir corazones con sus canciones y que puso el nombre de Ciudad Juárez muy alto", dijo Rosi Cabrera, de 30 años.

Migrantes y seguidores del cantante mexicano Juan Gabriel recordaron al cantante en Ciudad Juárez, en México. Foto: EFE

Cabrera, miembro de un club de fans de Juan Gabriel, participó en una misa con Mariachi en la iglesia de San Lorenzo y en la noche no se perdió una serenata concierto de varios grupos musicales de la ciudad que cantaron en honor al llamado Divo de Juárez.



Algunos como la chihuahuense Virgina Miranda, acudieron con arreglos florales desde la ciudad tejana de El Paso, para honrar la memoria de Juanga.



"Lo adoro, era una persona linda y sencilla", dijo Miranda, de 55 años, que trabaja en una fábrica de costura en la ciudad vecina del lado estadounidense de la frontera delante de la corona de flores y quien pudo ofrendar en un altar enfrente de la casa del llamado Divo de Juárez.



El altar instalado en el jardín de la casa de Juan Gabriel estaba custodiado por dos guitarras con luces, una imagen.



En la mañana, se inauguró un museo no oficial en la otra casa de Juan Gabriel, situado en la avenida Lerdo, y que no cuenta con el apoyo del heredero universal de la estrella mexicana.

Juan Gabriel, cuyo verdadero nombre era Alberto Aguilera Valadez, murió el 28 de agosto de 2016 en la ciudad californiana de Santa Mónica, California, dos días después de ofrecer su último concierto en el Fórum de Los Ángeles.