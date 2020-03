Miembro de la realeza revela que se le diagnosticó covid-19

LEA TAMBIÉN

Un miembro de la realeza se encuentra en aislamiento tras haberse confirmado que se contagió del covid-19. Se trata de Carlos de Habsburgo-Lorena, quien sería el primer integrante de las monarquías del mundo en haber contraído la enfermedad.

Carlos de Habsburgo-Lorena, de 59 años, confirmó en declaraciones al diario austriaco Kleine Zeiting, que se le diagnosticó covid-19. "Es molesto, pero estoy bien. No es la peste negra", declaró. El hombre es nieto del último emperador de Austria-Hungría y jefe de la Casa Imperial de Austria y Real de Hungría y de Bohemia.



de Habsburgo-Lorena confesó que inicialmente pensó que había contraído una gripe, "pero me hice la prueba y di positivo en coronavirus", contó. Confirmó además que se encuentra en aislamiento desde el pasado jueves 5 de marzo del 2020 y que no ha tenido contacto con sus familiares.



En sus declaraciones celebró las medidas que el Gobierno de Austria está implementando para limitar la propagación del virus. "Tengo que elogiar expresamente a las autoridades porque están actuando con medida y objetividad para que no cunda el pánico".

Por ahora, de Habsburgo-Lorena no reveló hasta cuándo permanecerá en cuarentena. Sin embargo adelantó que esto dependerá de cómo evolucione su cuadro clínico.