¿Qué es la mielitis transversa? La enfermedad frenó los ensayos de la vacuna de Oxford contra el covid-19 

Desde que la compañía farmaceútica AstraZeneca anunció la suspensión de los ensayos globales de última etapa de su vacuna -desarrollada en comunión con la Universidad de Oxford- la población se mantiene en la incertidumbre. La empresa lo informó el martes 8 de septiembre del 2020 y argumentó que se debió a una "sospecha de reacción adversa grave en un participante". Según informan medios internacionales, se trata de una patología llamada mielitis transversa la hallada en una persona voluntaria. Pero, ¿en qué consiste la enfermedad?

De acuerdo con información de Clínica Mayo, la mielitis transversa es una inflamación de ambos lados de una sección de la médula espinal. El impacto de este trastorno neurológico causa el daño del material aislante que cubre las fibras de las células nerviosas.



La condición, además, interrumpe los mensajes que los nervios de la médula espinal envían al cuerpo y causar dolor, debilidad muscular, parálisis, problemas sensoriales o disfunción de la vejiga y el intestino.



Los especialistas detallan que existen diferentes tipos de mielitis transversa, incluso infecciones y trastornos del sistema inmunitario que atacan los tejidos del cuerpo. Asimismo, la enfermedad puede producirse debido a otros trastornos de la mielina, como la esclerosis múltiple.



El cuadro sintomático -que puede presentarse durante pocas horas o días- podría evolucionar gradualmente durante varias semanas e incluye: dolor en la espalda, sensaciones anormales de entumecimiento, hormigueo, frío o ardor. Asimismo, los pacientes sienten debilidad de sus extremidades y problemas con la incontinencia urinaria, dificultar para orinar y estreñimiento.



La mielitis transversa también puede desarrollarse como una reacción grave de sífilis, sarampión, enfermedad de Lyme y algunas vacunaciones, que incluyen la varicela, la tos convulsa y la rabia.



El tratamiento -indica Clínica Mayo- contempla el uso de medicamentos y terapia de rehabilitación. Los pacientes que padecen la condición, en su mayoría, se recuperar parcialmente. Las personas con ataques severos, en cambio, pueden quedar con discapacidades significativas.



Hasta la mañana de este miércoles 9 de septiembre del 2020, aún no se conoce si la reacción en el paciente fue causada directamente por la vacuna de la compañía o fue una coincidencia. Lo que sí se sabe es que AstraZeneca realizará una revisión de seguridad e investigar la responsabilidad de la vacuna.



Las pruebas de vacunas en etapa tardía son cruciales, pues los ensayos grandes pueden revelar efectos secundarios raros pero graves que solo aparecerían si miles de personas recibieran una vacuna.



"Este es el objetivo de hacer estos ensayos de fase 2, fase 3", aseguró la Dra. Phyllis Tien, médica de enfermedades infecciosas de la Universidad de California en San Francisco, a The New York Times.



Asimismo, la científica planeta que "necesitamos evaluar la seguridad y no conoceremos la parte de la eficacia hasta mucho más tarde. Creo que es una buena idea detener el ensayo hasta que la junta de seguridad pueda determinar si esto estaba directamente relacionado con la vacuna ".