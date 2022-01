Microsoft paga USD 68 700 millones por Activision Blizzard

El Tiempo Colombia

Este martes, Phil Spenser, director de Microsoft Gaming, anunció a través de Xbox Wire la adquisición de Activision Blizzard, responsables de reconocidas franquicias como ‘Call of Duty‘, ‘Candy Crush’ y ‘Overwatch’, por USD 68 700 millones.

En un comunicado, el gigante tecnológico dijo que la compra la convertirá en la tercera mayor compañía del sector del videojuego detrás de Tencent y Sony.

As we extend the joy and community of gaming to everyone, we are incredibly excited to welcome the fantastic teams and iconic franchises of Activision Blizzard to Team Xbox https://t.co/DVrgYS8ssB — Phil Spencer (@XboxP3) January 18, 2022

Con la compra de Activision Blizzard, Microsoft Gaming se apropia de Activision Publishing, Blizzard Entertainment, Beenox, Demonware, Digital Legends, High Moon Studios, Infinity Ward, King, Major League Gaming, Radical Entertainment, Raven Software, Sledgehammer Games, Toys for Bob y Treyarch.

La adquisición será la mayor en la historia de Microsoft, superando con mucho los algo más de USD 26 000 millones que pagó en 2016 para hacerse con LinkedIn.



Microsoft to acquire Activision Blizzard to bring the joy and community of gaming to everyone, across every device https://t.co/rOY4i9jQeW — Microsoft Stories and News (@MSFTnews) January 18, 2022

Según informa Spencer en su comunicado, mientras se cierra la transacción, la compañía seguirá trabajando de forma independiente. Posteriormente, cuando se complete la negociación, le informarán directamente a él, como jefe de Microsoft Gaming.

De momento no se han anunciado qué juegos serán los primeros en llegar a Game Pass. Sin embargo, Spencer aclaró que estos aterrizarán al servicio de suscripción, que ya cuenta con 25 millones de usuarios en el mundo, una vez se cierre la negociación.



“Al cierre, ofreceremos tantos juegos de Activision Blizzard como podamos dentro de Xbox Game Pass y PC Game Pass. Tanto nuevos títulos como juegos del increíble catálogo de Activision Blizzard”, señaló.

Entre las reconocidas y exitosas franquicias de la compañía se cuentan Call of Duty, Warcraft, Candy Crush, Tony Hawk, Diablo, Overwatch, Spyro, Hearthstone, Guitar Hero, Crash Bandicoot y StarCraft.



“Las fantásticas franquicias de Activision Blizzard acelerarán nuestros planes para juegos en la nube, permitiendo que más personas en más lugares del mundo participen en la comunidad Xbox utilizando teléfonos, tabletas, computadoras portátiles y otros dispositivos que ya posee. Los juegos de Activision Blizzard se disfrutan en una variedad de plataformas y planeamos continuar apoyando a esas comunidades en el futuro”, señaló el jefe de Microsoft Gaming.

​Por su parte, Bobby Kotick, director ejecutivo de Activision Blizzard, señaló que ve la transacción como una alianza que le permitirá a la compañía, de la mano de Microsoft, evolucionar y mejorar sus ambiciones de cara al metaverso.

“Facebook, Google, Tencent, NetEase, Amazon, Apple, Sony, Disney, y muchos más, tienen ambiciones para sus propias iniciativas de juegos y metaversos. Los competidores establecidos y emergentes ven la oportunidad de mundos virtuales llenos de contenido producido profesionalmente, contenido generado por el usuario y ricas conexiones sociales. Nuestro talento y nuestros juegos son componentes importantes de la construcción de un rico metaverso. Siempre hemos atraído a los mejores creadores de juegos y construido los mejores juegos, aprovechando la oportunidad con pasión, inspiración, enfoque y determinación”, señaló Kotick.

Con la adquisición de Bethesda Softworks, Xbox Game Studios quedó con 23 estudios a su cargo. Entre ellos están 343 Industries, The Coalition, Double Fine, The Initiative, Ninja Theory , Obsidian, Rare, Id, Arkane y Bethesda Game Studios. Ahora, con el nuevo anuncio, la compañía integraría 10 estudios para un total de 33.



Según señala Kotick en su comunicado, el cierre del negocio tendría lugar en algún momento del año fiscal 2023 de Microsoft, que termina el 30 de junio de 2023.