Las micronovelas son un nuevo tipo de serie que está arrasando en redes sociales.

Son capítulos supercortos, de uno a tres minutos, pensados para ver en el celular en formato vertical.

Nacieron en China y ahora se ven en todo el mundo.

Lo sorprendente es que en solo una hora puedes ver toda una trama que en una novela tradicional tomaría cientos de episodios.

El boom de un nuevo formato

Su éxito está en que se adaptan al estilo de vida actual: rápidas, fáciles de ver y llenas de drama.

Cada episodio engancha con giros inesperados y emociones inmediatas.

Ya no es necesario esperar un horario fijo frente a la tele.

Ahora estudiantes, oficinistas y amas de casa pueden verlas en cualquier momento y lugar.

Daniela Trujillo, actriz colombiana, dice que estas narrativas también conectan porque presentan personajes con los que la audiencia se puede identificar.

Aunque muchas veces son exageradas o incluyen elementos fantásticos —como amores eternos, matrimonios con millonarios o ganar la lotería— logran generar apego en el público.

En China, este fenómeno es enorme

En el país asiático más de 570 millones de personas las ven.

Además, generan ingresos millonarios, incluso más que el cine tradicional.

Las historias son simples, con personajes clásicos como villanos y enamorados.

No buscan ser arte, pero logran atrapar al público, sobre todo a los jóvenes.

Aunque no reemplazarán del todo a las telenovelas tradicionales, sí muestran que el público quiere historias más rápidas y portátiles.

Para la industria, es un reto adaptarse y no quedarse atrás.

Según un artículo de Xataka, incluso, tienen app propias que acumulan 950 millones de descargas

Trujillo asegura que las micronovelas “son como series de modo avión: puedes escucharlas en el carro, en el tráfico o mientras cocinas. Funcionan porque no invitan a pensar tanto, sino a entretener”.

Desde la perspectiva actoral, el formato plantea un reto distinto. “Es desafiante construir un personaje con tan poco tiempo. El registro es más melodramático y exagerado, se trata más de un juego que de un trabajo profundo de emociones”, señaló.

No obstante, Trujillo es clara en que no ve en este formato su apuesta profesional a largo plazo.

Micronovelas vs. Reelshorts: ¿son lo mismo?

Aunque parecen iguales, las micronovelas y los reelshorts no son exactamente lo mismo.

Ambos buscan ofrecer historias cortas, en formato vertical y pensadas para el celular, pero tienen diferencias claras.

Las micronovelas son como “minitelenovelas”.

Sus capítulos duran entre 1 y 3 minutos, con personajes típicos (héroes, villanos, amores imposibles) y una trama que sigue de principio a fin.

Son intensas, dramáticas y mantienen un hilo narrativo continuo, como una novela de TV, pero mucho más rápida.

En cambio, los reelshorts (o microdramas) son todavía más breves, muchas veces de apenas un minuto.

No siempre siguen una estructura de telenovela.

Pueden ser dramas, romances o incluso historias sueltas, creadas solo para enganchar rápido en redes sociales.

Otra diferencia es que plataformas como ReelShort suelen dar algunos episodios gratis y luego piden suscripción para seguir viendo.

Es un modelo más parecido a las apps de streaming, pero en versión exprés.

