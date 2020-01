Mickey Mouse aún da la pelea en el siglo XXI

‘Niko and the Sword of Light’ Los estudios Amazon y Titmouse, Inc. se unieron en el 2015 para crear esta serie basada en un cómic. En dos temporadas y 46 episodios, el productor Ben Kalina lidera al equipo a cargo de dar vida a Niko, un niño de 10 años que busca luz para su país. Edad: para mayores de 6. Foto: Archivo particular