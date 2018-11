Mickey Mouse inspira a diez artistas emergentes en su 90 cumpleaños

LEA TAMBIÉN

El legado de Mickey Mouse sigue creciendo 90 años después de su creación. Para celebrar su aniversario, Londres rinde homenaje al icono de Disney con una muestra encabezada por Jimmy C. y Michael Bosanko y las obras de otros diez artistas emergentes.

Más allá de ser un simple dibujo, Mickey Mouse se ha convertido en un auténtico icono, un símbolo que forma parte del imaginario colectivo de varias generaciones en cualquier parte del planeta y que, en esta ocasión, protagoniza una muestra en la galería londinense Black&White Building.

A pesar de la sencillez de la silueta del ratón más famoso de Disney, para el artista británico Michael Bosanko y el australiano James Cochran, más conocido como Jimmy C., crear una obra de arte inspirada en Mickey ha sido todo un "desafío".



Bosanko se lanzó de inmediato a este proyecto que le llevó "muchas semanas de práctica y muchos errores" hasta conseguir la fotografía de larga exposición de Mickey Mouse que buscaba: un personaje bidimensional en un espacio tridimensional.



"La principal dificultad a la hora de hacer este tipo de fotografías de larga exposición es que no puedes ver los movimientos y las pinceladas de luces que has hecho hasta que la cámara te lo muestra minutos después", dijo Bosanko durante la inauguración de la exposición.



En el caso de Jimmy C., el trabajo comenzó con la búsqueda de inspiración en la historia de Walt Disney y Mickey Mouse, concretamente en los primeros dibujos en blanco y negro de la década de 1930.



Con su obra, el australiano conecta el inicial diseño "arriesgado y experimental" que realizó Ub Iwerks con las ideas de Walt Disney, con el puntillismo con goteo que caracteriza su estilo.



Esta muestra colectiva exhibe además las obras de otros diez artistas emergentes que también quisieron formar parte del legado creativo del ratón de Disney, continuando el realizado previamente por otros, como Andy Warhol, Diego Rivera o Keith Haring.



Todas las piezas tienen un punto de partida común: el de Mickey Mouse como inspiración, pero cada una de ellas refleja el estilo y la personalidad de su creador.



En una exploración sobre las formas en las que la cultura popular y los diseños clásicos pueden ser usados para generar nuevas experiencias visuales, la artista Jazz Stan creó una imagen de Mickey en un contexto lleno de logros y éxitos a lo largo de los últimos 90 años.



Para Carl Beazley, el poder que tienen los niños para imaginar y crear a Mickey Mouse es algo "mágico", por eso, su obra muestra un "caos divertido" como forma de representar la naturaleza experimental de la mente infantil.



En el caso de Fred Coppin, su tributo a Mickey por su 90 cumpleaños fue con una pieza formada por numerosos garabatos como intento por captar al icono y, en el de Alexandra Krusberg, un dibujo a pluma con detalles en oro para hacer la ocasión "más especial".



La recopilación ofrece la posibilidad de admirar la creatividad de los artistas a través de diferentes medios y técnicas, como el óleo de Brook Tate o el carboncillo y grafito usada por Pal Kumar en honor a Walt Disney y el proceso creativo del dibujo animado.



La fantasía, el color y la magia de la música de Disney también adquieren un significado especial en la obra de Tanatswa Borerwe y de Ashton Attzs, para quien el ratón siempre ha sido "un símbolo de alegría".



La muestra también acogió obras creadas digitalmente, como las de Sam Adefe o In search of Sam.



Enmarcada dentro de la iniciativa de arte global de Disney en el 90 aniversario de Mickey Mouse, la exposición se suma a otras colaboraciones que abarcan el sector de la moda, los juguetes y la comida.

Entre las principales actividades programadas está la muestra "Mickey: el original", que se inauguró el pasado 8 de noviembre en Nueva York y en la que participó también Bosanko.