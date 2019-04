Mick Jagger asegura que se siente 'mucho mejor' tras su cirugía cardíaca

LEA TAMBIÉN

Mick Jagger, de 75 años, se siente “mucho mejor” tras la cirugía del corazón a la cual fue sometido en Nueva York, aseguró el viernes 5 de mazro del 2019 el propio líder de los Rolling Stones en su cuenta de Twitter.

“Gracias por todos sus mensajes de apoyo. Me siento mucho mejor ahora y estoy recuperándome", tuiteó el cantante, que fue sometido a una operación para cambiar una de las cuatro válvulas del corazón, según reportes de prensa.



Jagger también dio las gracias al personal del hospital que lo atendió “ por hacer un excelente trabajo ” .



A raíz del problema de salud de Jagger, los Rolling Stones anunciaron el sábado la suspensión de 17 shows en Estados Unidos y Canadá, parte de su gira “No Filter”, que debían comenzar el 20 de abril en Miami.



La revista Billboard informó el jueves por la noche que el extravagante y enérgico cantante fue sometido a un reemplazo de válvula aórtico percutáneo, mínimamente invasivo.



Para evitar una cirugía a corazón abierto, mucho más riesgosa, los médicos implantaron la válvula a través de su arteria femoral en el muslo, sin retirar la válvula dañada, según Billboard.



La información no ha sido confirmada por el hospital ni por Jagger.



“Recuperación completa” aguardada



Un representante de Jagger dijo en un comunicado que el músico “ha sido sometido a un tratamiento con éxito”, sin dar más detalles.



“Está muy bien y se espera que tenga una recuperación completa”, añadió optimista.



Tras el anuncio del aplazamiento de su gira norteamericana, Jagger tuiteó que estaba “devastado” y que trabajaría duro “para regresar a los escenarios lo más rápido posible”.



“Realmente odio decepcionarlos así”, escribió a sus fans.



Jagger, que tiene ocho hijos, cinco nietos y una bisnieta, es conocido por mantener elevados niveles de energía en el escenario a pesar de sus siete décadas.



El cantante es conocido por seguir una dieta y un programa de ejercicios estrictos para mantenerse en forma, y según informaciones de prensa uno de sus entrenadores es el fisioterapeuta noruego Torje Eike, entre cuyos clientes figuran atletas olímpicos.



El corazón comprende cuatro válvulas, esenciales para su funcionamiento, que se abren para dejar pasar la sangre, siempre en el mismo sentido, y se cierran para impedir que refluya.



De las cuatro válvulas, las más comúnmente afectadas son la aórtica y la mitral. Las disfunciones pueden requerir reemplazar la válvula por una artificial, a base de tejido animal o sintético. Es una operación complicada, a corazón abierto.



Pero en los últimos años, se desarrolló una técnica menos invasiva para reemplazar la válvula aórtica sin abrir el tórax, con una simple incisión en el pliegue de la ingle. El cirujano pasa por la arteria femoral para introducir la válvula artificial contenida en un stent.



Menos traumática, esta técnica permite al paciente retomar sus actividades más rápidamente.



El cirujano cardíaco y conductor de televisión Mehmet Oz explicó en Twitter que los pacientes que son sometidos a esta técnica pueden regresar a casa en un día o dos.



Oz dijo que cerca de un 10% de las personas de la edad de Jagger tienen problemas con su válvula aórtica, “lo cual puede producir dolores en el pecho y mareos”.



“Cerca de 50% de las personas que tienen el problema morirán en un par de años si no son sometidos a la cirugía”, añadió.



Los otros integrantes de los Rolling Stones, Ronnie Wood y Keith Richards, expresaron su apoyo a Jagger cuando se anunció su problema médico.



“Una gran decepción para todos, pero hay cosas que precisan solucionarse y los veremos pronto”, dijo Richards, que ha sufrido sus propios problemas médicos, incluido una gran caída de una palmera en Fiji en 2006.



“¡Mick, siempre estaremos ahí contigo!”, añadió.



“Esto es para Mick”, dijo por su lado Wood, junto al Emoji de un brazo musculoso.