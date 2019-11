Muere el actor Michael J. Pollard, nominado al Oscar por 'Bonnie & Clyde'

LEA TAMBIÉN

El actor estadounidense Michael J. Pollard, que recibió una nominación al Oscar por 'Bonnie & Clyde' (1967) y que también era conocido por otras cintas como 'House of 1000 Corpses' (2003), falleció a los 80 años.

El director Rob Zombie confirmó este viernes 22 de noviembre del 2019 la muerte del intérprete en su cuenta oficial de Facebook sin detallar el lugar y el día del fallecimiento.



The New York Times aseguró, por su parte, que Pollard falleció el jueves 21 de noviembre en un hospital de Los Ángeles (EE.UU.).



"Hemos perdido a otro miembro de nuestra familia de House of 1000 Corpses", señaló Zombie en su mensaje.



"Me he despertado con la noticia de que Michael J. Pollard había muerto. Siempre amé su trabajo y su verdaderamente única presencia en la pantalla. Era uno de los primeros actores con los que sabía que tenía que trabajar tan pronto como despegara mi primera película. Se le echará de menos", añadió.

Nacido en Passaic (Nueva Jersey, Estados Unidos) en 1939, Pollard comenzó su carrera profesional a finales de los años 50 con pequeños papeles en series de televisión.



En la siguiente década, se dejó ver con roles esporádicos en series como 'Star Trek', 'Lost in Space' o 'Gunsmoke'.



Aunque también participó en la película de Roger Corman 'The Wild Angels' (1966), el punto de inflexión de la carrera de Pollard llegó con 'Bonnie & Clyde', la célebre cinta de Arthur Penn sobre dos emblemáticos criminales que interpretaron Warren Beatty y Faye Dunaway.



Pollard recibió por esta película una nominación a los premios Oscar al mejor actor de reparto, pero la estatuilla en esta categoría fue a parar a George Kennedy por la película 'Cool Hand Luke' (1967) que tenía a Paul Newman como protagonista.

La carrera de Pollard también incluyo otros largometrajes como 'Dirty Little Billy' (1972) 'Scrooged' (1988), 'Tango & Cash' (1989) o 'House of 1000 Corpses' (2003), todo un clásico del terror contemporáneo y que fue el último papel destacado de este actor.



Sid Haig, ícono del terror y compañero de Pollard en 'House of 1000 Corpses', falleció también a los 80 años el pasado 21 de septiembre del 2019.