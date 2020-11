Michael B. Jordan es el hombre más sexy del mundo este 2020

Como cada año, la revista People ha elegido al hombre vivo más sexy del mundo. Michael B. Jordan, actor de 'Black Panther' y 'Creed', se ha hecho con este honor en 2020 y ha protagonizado la portada de la publicación en su número de noviembre. Jordan toma el testigo de John Legend, que fue elegido el pasado año.

"Es una gran sensación", admitió el intérprete sobre este nuevo título. "Todo el mundo me ha hecho esta broma, diciéndome: 'Mike, creo que esto es lo único que nunca vas a conseguir'. Es un buen club del que formar parte", aseguró.



En 2013, el actor ya apareció en la revista, pero en aquella ocasión formó parte del número Ones to Watch, centrado en estrellas emergentes. El artista se coló en esa clasificación por su aclamada actuación en la película Fruitvale Station.



En su entrevista, el actor también ha hablado sobre su papel en el movimiento Black Lives Matter. "Creo que hay un momento y un lugar para todo. He elegido mis momentos para generar el mayor impacto. Todos podemos tomar medidas, grandes o pequeñas, para ayudar a crear el cambio que queremos ver", declaró.



La publicación también le preguntó cómo imaginaba su vida dentro de 10 años "Quizás dirigiendo un poco más, actuando menos, produciendo mucho más", respondió. Recientemente surgieron rumores que apuntaban a que Jordan debutaría como director con Creed 3, después de protagonizar las dos primeras entregas de la franquicia, secuela de la mítica saga de boxeo Rocky.



Además de dar vida a Erik Killmonger en el Universo Cinematográfico Marvel, el californiano también ha participado en títulos como Cuatro Fantásticos o Cuestión de justicia. Próximamente trabajará a las órdenes de Danny Boyle en Methuselah y protagonizará Wrong Answer de Ryan Coogler.