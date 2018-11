Michael J. Fox: El párkinson no determina mi vida

LEA TAMBIÉN

El actor Michael J. Fox no cree que su vida esté determinada por la enfermedad que padece, párkinson, según señaló el pasado 12 de noviembre del 2018 en declaraciones a la plataforma online 'Entertainment Tonight' (ET).

"Un 99 por ciento de mi vida no es párkinson, son otras cosas las que me ocupan y hago a fondo. Tampoco me autocompadezco", dijo el intérprete canadiense de 57 años. "He aceptado mi enfermedad y eso significa que yo me ajusto a ella".



El protagonista de 'Back To The Future' señaló que su principal apoyo ha sido su esposa Tracy Pollan, con quien compartió set entre 1982 y 1989 en la serie de televisión estadounidense 'Family Ties'.



Fox comentó que está más enamorado que nunca de ella y que con ella puede reír mucho. El matrimonio tiene cuatro hijos: su hijo Sam, los gemelos Aquinnah y Schuyler, así como la hija Esmé.



Al actor le fue detectado el párkinson en 1991, razón por la que en el año 2000 puso fin a su carrera en el cine, aunque siguió actuando en serie de televisión. Aquel año también creó la fundación dedicada a estudiar la enfermedad que produce un trastorno en el movimiento: The Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research (MJFF).