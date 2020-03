Michael Douglas recibe un reconocimiento en Cartagena por su vida y obra

LEA TAMBIÉN

El actor estadounidense Michael Douglas recibió este jueves 5 de marzo del 2020 una India Catalina, estatuilla con la que el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Ficci) le rindió un homenaje por su "vida y obra".

"Les prometo, luego de aceptar este premio, que voy a regresar con mi esposa y mi familia a visitar a esta ciudad extraordinaria", afirmó el actor durante una ceremonia realizada en Cartagena, capital del departamento caribeño de Bolívar.



Douglas, que ganó los Oscar a mejor película como productor de 'One Flew Over the Cuckoos Nest' en 1975 y a mejor actor en 'Wall Street' en 1987, valoró que este año se celebre la edición 60 del "festival de cine más antiguo en Latinoamérica y probablemente en el mundo", que irá del 11 al 16 de marzo próximos.



"Yo sé que tan difícil es crear un festival de cine y lo lamento mucho, esperaba estar con ustedes para el festival la próxima semana pero debo regresar a casa hoy. Igualmente los felicito por estos venturosos 60 años, ustedes están celebrando su aniversario 60 y yo estoy celebrando mi aniversario 50 en el negocio", dijo entre risas el también protagonista de 'The sentinel' (2004).

Douglas llegó el pasado domingo 1 de marzo a Medellín y publicó en sus redes sociales: "Quién adivina dónde estoy? Estábamos en Miami ayer (sábado 29 de febrero), hoy estoy en algún otro lugar cada vez más cálido. Qué creen? Lo tienen?".



Entre las personas que respondieron a su acertijo está la laureada actriz Glenn Close, quien sugirió que su colega estaba en México, mientras que su esposa, la también actriz Catherine Zeta-Jones, consideró que estaba en Vermont y su hijo, Cameron Douglas, citó a Cartagena como opción.

La estrella de Hollywood, posteriormente, compartió una fotografía en la que aparece junto al sistema de transporte Metrocable, de tipo teleférico, en la línea ubicada en el barrio San Javier, donde está ubicada la Comuna 13 de Medellín.



El Ficci exhibirá 195 películas de 51 países, abordará como temática emergencia climática global y tendrá como invitados especiales a los directores Werner Herzog y Roger Corman.



El festival comenzará el 11 de marzo con la proyección de la película 'Waiting for the barbarians', del director colombiano Ciro Guerra y en la que actúa el estadounidense Johnny Depp, y cerrará con la cinta 'Los miserables', del francés Ladj Ly.