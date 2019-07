Michael Curry: ‘La religión se vuelve relevante para su tiempo cuando es fiel a sus raíces más antiguas’

LEA TAMBIÉN

Michael Curry es el obispo presidente de la Iglesia episcopal en los Estados Unidos.​ Fue elegido para este cargo en el 2015 y es el primer afroamericano para servir en este puesto. Anteriormente, fue obispo de la Diócesis de Carolina del Norte.​

Su trabajo está enfocado en el diálogo ecuménico para responder a las necesidades que tienen los fieles cristianos y de otras religiones de los Estados Unidos.



El ecumenismo trata de llegar a acuerdos. ¿Cómo lograr estos acuerdos en una sociedad polarizada?



Antes de llegar a los acuerdos, el ecumenismo trata de construir relaciones. La palabra ecuménico tiene sus raíces en palabras que significan “estar en el mismo barco, en el mismo mundo, ser parte de la misma familia”. Entonces su verdadera raíz es la construcción de relaciones. Creo que ese es el lugar en el que el verdadero ecumenismo inicia.



En mi experiencia con iglesias cristianas en todos estos años, muy a menudo se han encontrado en comunidades con mucha pobreza, con mucha necesidad y con muy diversas tradiciones cristianas. Tratar de trabajar en la pobreza y en las necesidades de las comunidades requiere de un trabajo conjunto.



En estos lugares las iglesias por sí solas no pueden enfrentar y solventar todas las necesidades de esa población. Pero si nos unimos, combinamos nuestros esfuerzos y realmente nos enfocamos en servir, podemos hacer una gran diferencia en la vida de estas personas.



Sin embargo, la religión o la fe se ha convertido en algunos casos en algo que divide ...

​

Es cierto, pero las iglesias debemos recordar que estamos llamados a servir. Cuando yo era un joven padre vivía en una comunidad de Carolina de Norte. En este lugar había un problema muy grande de pobreza. Entonces nos juntamos la iglesia episcopal, la metodista, bautista, los católicos romanos e incluso se unió la comunidad judía para ayudar a la gente. Ese programa continúa hasta la actualidad dando servicios a la gente más pobre y más necesitada. Tienen una cocina que alimenta a las personas que no tienen hogar y viven en las calles, también a los niños que durante el verano no van a la escuela y no tienen acceso a alimentación. Ese es tipo de ecumenismo que me interesa. Puedo garantizar que cuando la comunidad religiosa se une para servir las necesidades del ser humano, es más fácil lograr los objetivos.



¿Cuál es el reto más grande que enfrenta el ecumenismo hoy en día?



Realmente creo que es que las iglesias se junten y se unan para servir. Ir más allá de nuestros intereses personales y avanzar hacia el bien común.



En los Estados Unidos uno de nuestros mayores retos es que las iglesias se den cuenta de que podemos hacer más cosas buenas juntos de lo que lograríamos por separado.



¿Qué resultados han obtenido en este proceso?

​

Las iglesias han sido una de las principales voces de la moral en los EE.UU. pidiendo reformas de nuestro sistema migratorio, de las políticas que tiene nuestro gobierno en relación a las fronteras. No hemos tenido mucho éxito en estos casos, pero estamos trabajando fuertemente en eso.



¿Es esta una forma de modernizar la iglesia?

​

Sí, de hecho lo es. Pero curiosamente la forma de modernizar la iglesia y la religión es llevarla a sus raíces mas antiguas. La religión se vuelve relevante para su tiempo cuando es fiel a sus raíces más antiguas. Estas raíces están en el cristianismo y con Jesús de Nazaret y sus enseñanzas.



En un versículo de la biblia, Jesús conversaba con un abogado. Él le preguntaba cuál es la ley más grande que existe y el señor le dijo: amar al prójimo como a ti mismo. Esa es la clave que nos dio.



Usted es reconocido por sus ideas progresistas en temas sensibles como la comunidad Lgbti, migración y refugiados. ¿Cómo deberían manejar los líderes religiosos estos temas tan controversiales?

San Agustín dijo “en lo esencial: unidad, en asuntos dudosos: libertad, pero en todos los casos: caridad”. No siempre tenemos que estar de acuerdo y está bien no estar de acuerdo. Pero cómo manejamos estos desacuerdos es lo importante.